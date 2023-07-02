Медведев назвал Украину «Землей Санникова»

В ответ на слова Зеленского о готовности Киева к дипломатическому пути урегулирования конфликта после выхода на границы Украины 1991 года Медведев назвал страну «Землей Санникова, созданной Лениным»: «нету такой земли»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Границы Украины 1991 года, выход на которые Киев называет условием переговоров, являются границами областей России и бывших губерний Российской империи, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Украина — это Земля Санникова, основанная [Владимиром] Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли», — написал он в своем телеграм-канале.

Земля Санникова — остров-призрак, расположенный севернее Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане. Впервые о нем сообщил в 1810 году зверопромышленник Яков Санников, который до этого открыл острова Столбовой и Фадеевский. Позже в этот район не раз отправлялись экспедиции, но земли там не обнаружили. По мнению ряда исследователей, остров состоял из льда и растаял. В ходе одной из экспедиций советские исследователи обнаружили так называемую подводную банку (мель в океане, где глубина значительно меньше). Ее назвали банкой Санникова; некоторые считают, что это и есть увиденный купцом остров.

О том, что Киев «будет готов к тому или иному формату дипломатии» после выхода на границы Украины 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с испанским премьер-министром Педро Санчесом.

Российский президент Владимир Путин говорил, что современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий. В заявлении 21 февраля 2022 года о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, вскоре после которого Россия начала военную операцию на Украине, он назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. «В результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина», — отметил тогда он.

При этом Путин подчеркивал, что ленинские принципы государственного строительства были гораздо хуже, чем просто ошибка, и после развала СССР в 1991 году это стало «абсолютно очевидным».

В той же речи он вспомнил Иосифа Сталина, который, как сказал президент, после Великой Отечественной войны передал Украине ряд земель, ранее принадлежавших Польше, Румынии и Венгрии. «При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году [Никита] Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория советской Украины», — заключил Путин.