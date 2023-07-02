Медведев назвал Украину «Землей Санникова»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
МВД Франции опровергло сообщения об отключении интернета из-за протестов Общество, 14:33
Минобороны заявило об уничтожении подразделений ВСУ у Антоновского моста Политика, 14:07
Шварценеггер заявил, что «Терминатор» стал реальностью Общество, 14:03
Карьера, ротация и антистресс: как развивают ИТ-команды РБК и Softline, 13:52
Новый тренер «Динамо» заявил об отсутствии давления из Чехии Спорт, 13:47
На пункте пропуска на Крымский мост увеличили число постов досмотра Общество, 13:39
Медведев назвал Украину «Землей Санникова» Политика, 13:16
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 13:11
Аутсайдер КХЛ сообщил об уходе канадского тренера Спорт, 13:00
Деревня в Курской области осталась без света после обстрела Политика, 12:57
Минск решил запретить сделки по обмену криптовалюты между физлицами Финансы, 12:34
В Швейцарии вслед за Францией произошли беспорядки Общество, 12:29
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 12:26
В «Спартаке» заявили о «прекрасном настроении» Промеса после приговора Спорт, 12:21
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев назвал Украину «Землей Санникова»

Медведев сравнил Украину с Землей Санникова после слов Зеленского о границах страны
В ответ на слова Зеленского о готовности Киева к дипломатическому пути урегулирования конфликта после выхода на границы Украины 1991 года Медведев назвал страну «Землей Санникова, созданной Лениным»: «нету такой земли»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Границы Украины 1991 года, выход на которые Киев называет условием переговоров, являются границами областей России и бывших губерний Российской империи, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Украина — это Земля Санникова, основанная [Владимиром] Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли», — написал он в своем телеграм-канале.

Земля Санникова — остров-призрак, расположенный севернее Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане. Впервые о нем сообщил в 1810 году зверопромышленник Яков Санников, который до этого открыл острова Столбовой и Фадеевский. Позже в этот район не раз отправлялись экспедиции, но земли там не обнаружили.

По мнению ряда исследователей, остров состоял из льда и растаял. В ходе одной из экспедиций советские исследователи обнаружили так называемую подводную банку (мель в океане, где глубина значительно меньше). Ее назвали банкой Санникова; некоторые считают, что это и есть увиденный купцом остров.

О том, что Киев «будет готов к тому или иному формату дипломатии» после выхода на границы Украины 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с испанским премьер-министром Педро Санчесом.

Российский президент Владимир Путин говорил, что современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий. В заявлении 21 февраля 2022 года о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, вскоре после которого Россия начала военную операцию на Украине, он назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. «В результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина», — отметил тогда он.

При этом Путин подчеркивал, что ленинские принципы государственного строительства были гораздо хуже, чем просто ошибка, и после развала СССР в 1991 году это стало «абсолютно очевидным».

Читайте на РБК Pro
Сколько шагов от обиды до измены
Грязные прелести: почему провалился SexTech-стартап Кары Делевинь
Встретимся в 2130 году: как глава Insilico намерен прожить до 150 лет
Деньги утекают: ищем проблемные места в закупках, чтобы снизить расходы

В той же речи он вспомнил Иосифа Сталина, который, как сказал президент, после Великой Отечественной войны передал Украине ряд земель, ранее принадлежавших Польше, Румынии и Венгрии. «При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году [Никита] Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория советской Украины», — заключил Путин.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дмитрий Медведев Украина границы
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Путин заявил, что нужно с уважением относиться к существованию Украины
Политика
Медведев исключил переговоры с Украиной, пока существует Зеленский
Политика
Медведев написал о «загадочном существе» и стране, которой «уже нет»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter