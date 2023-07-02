Британия и ЕС собрались нарушить ядерную сделку с Ираном

Великобритания и ЕС намерены отказаться отменять ограничения в отношении иранской программы разработки баллистических ракет, срок которых истекает 18 октября, пишет The Guardian

Иранские центрифуги на выставке во время встречи Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с учеными-ядерщиками и персоналом Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в Тегеране, Иран, 11 июня 2023 года (Фото: West Asia News Agency / Reuters)

Великобритания и ЕС готовятся впервые нарушить ядерную сделку с Ираном, отказавшись отменять ограничения в отношении ракетной программы Тегерана, срок которых истекает в октябре, пишет The Guardian.

Свое намерение Брюссель и Лондон обосновывают нарушением Исламской Республикой соглашения о ядерной программе 2015 года — официально называется Совместный всеобъемлющий план действий, — а также обвинениями в поставках дронов в Россию для использования их на Украине, а также возможной отправкой туда баллистических ракет в будущем. Москва и Тегеран отрицают поставки беспилотников.

Агентство Reuters 28 июня со ссылкой на четыре источника сообщало, что европейские дипломаты уведомили Иран о намерении сохранить санкции Евросоюза в отношении его программы разработки баллистических ракет, их срок истекает 18 октября. «Иранцам было сказано достаточно четко [о планах сохранить санкций], и теперь вопрос в том, какие ответные шаги иранцы могут предпринять, если таковые вообще будут, и как это предупредить», — сказал один из дипломатов агентству.

Ядерная сделка между США (при администрации Барака Обамы), Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией и Ираном была заключена в 2015 году. Соглашение ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций. Вашингтон вышел из договора в 2018 году, когда бывший тогда у власти Дональд Трамп счел, что Исламская Республика на самом деле не отказалась от своей ядерной программы, после этого Соединенные Штаты восстановили свои санкции. Иран в ответ стал наращивать обогащение урана в обход ядерной сделки. Пришедший к власти Джо Байден заявил, что хочет вернуться к соглашению. Соединенные Штаты начали переговоры о возвращении в ядерную сделку с Ираном, однако пока безрезультатно.