Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 20:28
Пропавшую под Оренбургом пятилетнюю девочку нашли мертвой в реке Общество, 20:22
Клуб НХЛ обменял сыгравшего один матч россиянина Спорт, 20:13
Британия и ЕС собрались нарушить ядерную сделку с Ираном Политика, 19:58
Чем живет молодежь: комплексный портрет аудитории РБК и «Мир», 19:53
Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ под Кременной Политика, 19:43
Лучшая российская теннисистка вернулась в топ-10 мирового рейтинга Спорт, 19:34
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин словами «Петра I на них не хватает» отреагировал на сожжение Корана Политика, 19:22
Spiegel узнал о споре Германии и Польши о ремонте «Леопардов» Политика, 19:18
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 19:03
«Динамо» объявило о переходе хорватского полузащитника в «Болонью» Спорт, 18:44
«РИА Новости» сообщило об «интенсивных боях» за Белогоровку в ЛНР Политика, 18:40
Океанограф назвал причину взрыва на батискафе «Титан» Общество, 18:36
«Ливерпуль» купил полузащитника за €70 млн Спорт, 18:30
Политика ,  
0 

Британия и ЕС собрались нарушить ядерную сделку с Ираном

The Guardian: Британия и ЕС собрались нарушить ядерную сделку с Ираном
Великобритания и ЕС намерены отказаться отменять ограничения в отношении иранской программы разработки баллистических ракет, срок которых истекает 18 октября, пишет The Guardian
Иранские центрифуги на выставке во время встречи Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с учеными-ядерщиками и персоналом Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в Тегеране, Иран, 11 июня 2023 года
Иранские центрифуги на выставке во время встречи Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с учеными-ядерщиками и персоналом Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в Тегеране, Иран, 11 июня 2023 года (Фото: West Asia News Agency / Reuters)

Великобритания и ЕС готовятся впервые нарушить ядерную сделку с Ираном, отказавшись отменять ограничения в отношении ракетной программы Тегерана, срок которых истекает в октябре, пишет The Guardian.

Свое намерение Брюссель и Лондон обосновывают нарушением Исламской Республикой соглашения о ядерной программе 2015 года — официально называется Совместный всеобъемлющий план действий, — а также обвинениями в поставках дронов в Россию для использования их на Украине, а также возможной отправкой туда баллистических ракет в будущем. Москва и Тегеран отрицают поставки беспилотников.

Агентство Reuters 28 июня со ссылкой на четыре источника сообщало, что европейские дипломаты уведомили Иран о намерении сохранить санкции Евросоюза в отношении его программы разработки баллистических ракет, их срок истекает 18 октября. «Иранцам было сказано достаточно четко [о планах сохранить санкций], и теперь вопрос в том, какие ответные шаги иранцы могут предпринять, если таковые вообще будут, и как это предупредить», — сказал один из дипломатов агентству.

Ядерная сделка между США (при администрации Барака Обамы), Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией и Ираном была заключена в 2015 году. Соглашение ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций. Вашингтон вышел из договора в 2018 году, когда бывший тогда у власти Дональд Трамп счел, что Исламская Республика на самом деле не отказалась от своей ядерной программы, после этого Соединенные Штаты восстановили свои санкции. Иран в ответ стал наращивать обогащение урана в обход ядерной сделки. Пришедший к власти Джо Байден заявил, что хочет вернуться к соглашению. Соединенные Штаты начали переговоры о возвращении в ядерную сделку с Ираном, однако пока безрезультатно.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ядерная сделка Иран Великобритания ЕС
Материалы по теме
Иран заверил МАГАТЭ о готовности сотрудничать по ядерной сделке
Политика
Нетаньяху обвинил МАГАТЭ в капитуляции перед Ираном
Политика
Bloomberg сообщил об обнаружении в Иране обогащенного до 84% урана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter