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Госдеп назвал ложью данные Ирана о соглашении по обмену заключенными

Госдеп назвал «жестокой ложью» данные Ирана о достижении соглашения по обмену заключенными
Нед Прайс
Нед Прайс (Фото: Andrew Harnik / Reuters)

Данные иранских властей о том, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения об обмене заключенными, не соответствуют действительности. Об этом агентству Associated Press заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Сведения, которые распространяет иранская сторона, являются «еще одной особенно жестокой ложью, которая только усугубляет страдания их семей», сказал он.

Ранее, 12 марта, глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились об обмене заключенными. Обмен, по его словам, должен состояться в ближайшее время, «если со стороны США все пойдет хорошо».

«С марта прошлого года между нами и американской стороной косвенно был подписан и одобрен документ по этому поводу. Но почва для его реализации подготовлена сейчас. <...> С нашей точки зрения, все готово, и американская сторона находится в процессе окончательного технического согласования», — пояснял министр.

15 февраля телеканал NBC со ссылкой на четыре источника, знакомых с этим вопросом, сообщил, что США и Иран ведут переговоры по обмену заключенными при посредничестве Катара и Великобритании.

Сделка по обмену заключенными должна была обсуждаться вместе с возможным возобновлением ядерной сделки, передает Al Jazeera. Иранская сторона обвиняла Соединенные Штаты в том, что они намеренно задерживают переговоры по обоим вопросам. Вашингтон обвинения отрицал.

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Тегеран полагает, что соглашения о возобновлении ядерной сделки можно достичь, говорил иранский министр. Президент США Джо Байден называл ядерную сделку «мертвым» механизмом.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе согласовали в 2015 году при участии России, США, Франции, Великобритании, Китая и Ирана. Он предусматривал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы и гарантии с иранской стороны не создавать ядерное оружие.

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