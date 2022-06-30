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Политика ,  
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Путин заявил, что догматизм Запада повышает риск его непродуманных шагов

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Риск совершения Западом непродуманных и импульсивных шагов повышается из-за его догматизма, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед сотрудниками Службы внешней разведки.

«В своей практической политике [западные страны] руководствуются одной целью — любыми средствами сохранить свое доминирование. Такой догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышает риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада», — сказал Путин.

Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку
Политика
Владимир Путин

В ходе своего выступления Путин также сказал, что западные страны сами загнали себя в ловушку, поскольку не увидели ослабления своего влияния в мире.

Путин обещал посвятить одно из своих следующих выступлений анализу текущей политической ситуации в мире. Однако он не сказал, когда именно состоится это выступление.

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Отношения России и стран Запада резко ухудшились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. США и ЕС ввели против России санкции, которые затронули промышленность и финансовую систему страны. Санкции, в частности, были введены против российского ЦБ и крупнейших банков страны — среди них Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Альфа-банк.

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Персоны
Владимир Путин Запад международные отношения СВР

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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