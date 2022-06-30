Путин заявил, что догматизм Запада повышает риск его непродуманных шагов

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Риск совершения Западом непродуманных и импульсивных шагов повышается из-за его догматизма, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед сотрудниками Службы внешней разведки.

«В своей практической политике [западные страны] руководствуются одной целью — любыми средствами сохранить свое доминирование. Такой догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышает риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада», — сказал Путин.

В ходе своего выступления Путин также сказал, что западные страны сами загнали себя в ловушку, поскольку не увидели ослабления своего влияния в мире.

Путин обещал посвятить одно из своих следующих выступлений анализу текущей политической ситуации в мире. Однако он не сказал, когда именно состоится это выступление.

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