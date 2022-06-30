Путин заявил, что догматизм Запада повышает риск его непродуманных шагов
Риск совершения Западом непродуманных и импульсивных шагов повышается из-за его догматизма, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед сотрудниками Службы внешней разведки.
«В своей практической политике [западные страны] руководствуются одной целью — любыми средствами сохранить свое доминирование. Такой догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышает риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада», — сказал Путин.
В ходе своего выступления Путин также сказал, что западные страны сами загнали себя в ловушку, поскольку не увидели ослабления своего влияния в мире.
Путин обещал посвятить одно из своих следующих выступлений анализу текущей политической ситуации в мире. Однако он не сказал, когда именно состоится это выступление.
Отношения России и стран Запада резко ухудшились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. США и ЕС ввели против России санкции, которые затронули промышленность и финансовую систему страны. Санкции, в частности, были введены против российского ЦБ и крупнейших банков страны — среди них Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Альфа-банк.