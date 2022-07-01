Медведев: в ближайшем будущем Россия на фоне санкций может рассчитывать только на себя

Медведев заявил, что Россия может рассчитывать только на свои силы

России на фоне санкций «деваться некуда уже», и она должна будет сделать все, чтобы заменить зарубежное оборудование на отечественные аналоги, не уступающие ему по характеристикам, заявил Медведев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия в ближайшей перспективе может рассчитывать только на саму себя, санкции с нее не снимут, поэтому нужно сделать все для замены импортного оборудования на отечественные аналоги, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Трансляция велась на странице вуза во «ВКонтакте».

«Все вы прекрасно понимаете, что вот эта самая блокада, эти санкции, как угодно можно называть, они очень надолго <...> И они [западные страны] не будут это снимать в обозримой перспективе. То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы», — сказал Медведев.

По его словам, в сложившейся ситуации есть и «очень большой вызов, и масса минусов», но «есть, и, наверное, определенные плюсы», поскольку эта ситуация может стать «импульсом к новым прорывным решениям».

Самое же главное, как отметил замглавы Совета безопасности, — это то, «что деваться некуда уже». «Нам нужно будет сделать все, чтобы заменить зарубежное оборудование на отечественные аналоги, которые не уступают ему по техническим характеристикам», — заявил он.

Как отметил Медведев, у России «здесь много чего есть», причем речь идет «не просто о копировании импортных образцов», которые сейчас недоступны из-за санкций, а «о создании оригинальных разработок». «Как правило, это всегда еще и лучше по уровню», — добавил он.

С конца февраля западные страны, в том числе Евросоюз, США и Великобритания, неоднократно ужесточали санкции против России. Под ограничительные меры в том числе попал экспорт микроэлектроники и высокотехнологичной продукции. В частности, США стали отказывать экспортерам в выдаче лицензий на поставку в Россию «чувствительных» продуктов для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей, среди которых полупроводники, компьютеры, телекоммуникации, оборудование для информационной безопасности, лазеры, сенсоры. Ограничения на экспорт в Россию распространяются и на полупроводники, изготовленные в Азии с помощью американского оборудования.

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Президент Владимир Путин назвал эти санкции «одной из сложных тем» и «одним из главных направлений удара по России из всего набора ограничительных мер». Он отметил, что российское правительство «на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность» в стране.

Российские власти считают западные санкции незаконными. В МИДе на них обещали ответить. В частности, в начале июня Россия ограничила экспорт благородных (инертных) газов, таких как неон, который служит ключевым компонентом производства чипов, со ссылкой на Минпромторг России сообщал Reuters. А в Кремле отметили, что Россия способна «сдюжить» с западным миром, хоть СССР в свое время это не удалось.