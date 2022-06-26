Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на Украине
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине, сообщило ведомство.
«На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных Сил на основных операционных направлениях», — заявили в министерстве. Где территориально находился Шойгу, не уточняется.
Министр обороны обсудил организацию «всестороннего обеспечения боевых действий» и создание в пунктах временной дислокации необходимых бытовых условий для российских военных.
Министр также вручил госнаграды военнослужащим — медали «Золотая Звезда» Героя России и Ордена Мужества.
2 июня Шойгу во время встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым определил новые задачи российской военной операции на Украине. По словам Кадырова, новые задачи подразумевают «улучшение дальнейшей тактики». «Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — добавил он.
Ранее Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности говорил, что целью военной операции является обеспечение безъядерного и нейтрального статуса соседнего государства. Он объяснял, что Украина «превращалась во враждебное государство», которое «использовали в качестве инструмента давления на Россию». Кроме того, по его словам, возникла реальная угроза, что Украина создаст ядерное оружие и средства его доставки.
Перед началом российской спецоперации Зеленский заявил, что Украина может пересмотреть отказ от ядерного оружия, если саммит стран-участниц Будапештского меморандума не предоставит ей гарантий безопасности. Тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пояснил, что Зеленский не имел в виду разработку Украиной ядерного оружия, а указывал на необходимость выполнения всеми подписантами Будапештского меморандума обязательств, которые были там прописаны.
7 июня глава российского Минобороны заявил о занятии российскими военными значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу реки Северский Донец. Он сообщил, что были взяты города Красный Лиман и Святогорск, жилые кварталы Северодонецка, а также 97% территории Луганской народной республики.