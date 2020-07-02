Казахстан первым в СНГ восстанавливает карантинные ограничения

В некоторых областях ограничения будут еще усилены. Например, в Восточно-Казахстанской области (граничит с Россией и Китаем) за июнь количество больных коронавирусом выросло с 135 до 710 человек. По данным главного санитарного врача региона Марата Исмаилова, репродуктивное число вируса (количество вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком) в области — больше 1,29. Поскольку «только ограничительными мерами можно сдержать распространение коронавирусной инфекции», как сообщил глава области Даниал Ахметов, выходные дни будут объявлены «глухим сезоном» — по области будет прекращено движение общественного транспорта, а в целом продолжит действовать принцип передвижения на личном автотранспорте, разрешающий в определенные дни движение только машин с четными или нечетными номерами.

Суточный рекорд в Израиле

В среду, 1 июля, Министерство здравоохранения Израиля сообщило о суточном рекорде по числу новых заболевших — 868 случаев. Поэтапное смягчение карантинных мер началось в стране с 19 апреля. Глава Израильского общества инфекционных заболеваний Мири Вайнбергер на этой неделе уже предупредила, что страна может «потерять контроль» над ситуацией; некоторые эксперты уверены, что это уже произошло, пишет Jerusalem Post. С начала пандемии в стране, по данным ВОЗ, было выявлено 25 385 заразившихся, 320 заболевших скончались. До последнего времени одним из самых безопасных мест страны был город Хайфа, где почти не было заболевших. Однако, как сообщает Times of Israel 2 июля, город больше не может похвастаться самым низким уровнем заболеваемости — там подтверждено 304 случая заражения. В Иерусалиме было выявлено 4798 случаев, в Тель-Авиве — 1419.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн 29 июня заявил о необходимости новых ограничений: «Мы в начале второй волны COVID-19. Мы должны ввести новые ограничения. Они должны касаться встреч, свадебных церемоний и посещений святых мест». Однако его призыв не был поддержан другими министрами. В настоящее время израильтяне должны носить маски, когда выходят из дома, держать дистанцию два метра от других людей; запрещены массовые собрания более 50 человек, исключения возможны только для религиозных мероприятий; при соблюдении ограничений по заполняемости залов работают кинотеатры и театры.

Другие регионы с ростом числа заболевших

Вспышки заболевания после смягчения противовирусных мер фиксируются почти во всех странах. В Германии репродуктивное число вируса скачет — если в конце мая оно упало до 0,75, то в конце июня составляло 2,88. Рост был связан с локальными вспышками, которые были обнаружены на предприятиях. Из-за этого были введены ограничения на перемещения в двух федеральных землях. 1 июля Институт Коха сообщил, что репродуктивный индекс составляет 0,86, в целом ситуация в Германии описывалась как спокойная. Общее число заражений с начала эпидемии составляет 194 тыс., скончались 8985 человек.

В Швейцарии из-за локальной вспышки заболевания — после посещения носителем вируса ночного клуба в Цюрихе — в общественном транспорте с 6 июля обязательно ношение масок. Дискуссии о целесообразности масочного режима велись в стране несколько недель. Решение сделать его обязательным, а не рекомендованным только на время часа пик министр здравоохранения Ален Берсе объяснил желанием избежать второй волны.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Рост заболеваемости замечен в странах с разной стратегией борьбы с коронавирусом — в Иране и Саудовской Аравии, Японии. В Иране, где меры изоляции постепенно смягчались в мае, растет как число проводимых тестов, так и число выявляемых случаев заражения. В начале июня в стране выявлялось более 3 тыс. новых случаев заражения каждый день, сообщает Би-би-си. 2 июля представитель Министерства здравоохранения сообщил о выявлении 2652 случаев заражения, общее число заболевших с начала наблюдения — почти 233 тыс. Скончались за время эпидемии более 11 тыс. человек. Однако представитель министерства Сима Садат Лари подчеркивает, что речь идет не о второй волне коронавируса, а о продолжении первой. По ее словам, сейчас пик заболевания проходят несколько провинций, с чем и связано большое число новых случаев. Менять стратегию правительство пока не намерено.

В Токио, где антивирусные меры сначала ужесточались, потом ослаблялись, а затем снова на время были ужесточены, 2 июля было выявлено 107 новых случаев заражения — самое высокое число с мая. Губернатор столицы Юрико Коике заявил, что необходима осторожность, и призвал горожан воздержаться от посещения общественных мест, однако новых запретов пока нет. Общее число заразившихся с начала года в стране составило 19 785 человек, зафиксировано 990 случаев смерти.

Опрошенные РБК эксперты не раз подчеркивали, что избежать новых вспышек заболевания после отмены ограничений вряд ли удастся. «Внезапное снятие и снятие большого числа ограничений приведут только к новой волне инфицирования», — предупреждал РБК заведующий кафедрой реаниматологии Университетского колледжа Лондона Хью Монтгомери. Профессор биологии в Сент-Эндрюсском университете, бывший советник правительства Великобритании по научным вопросам Иан Бойд указывал на то, что есть смысл ослаблять ограничения, только если репродуктивное число R (показатель R — сколько других людей заражает один инфицированный) станет меньше единицы. Как показывает пример Германии, отмена ограничительных мер на этом уровне не является гарантией отсутствия новых вспышек, однако в случае их быстрого обнаружения общий индекс R можно вернуть на уровень менее единицы.