Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле

В Израиле смягчат карантинные меры, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Власти разрешат занятия спортом и групповые молитвы на открытом воздухе, но с рядом ограничений

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене с 19 апреля ряда ограничений, введенных в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса, передает The Times of Israel.

В Израиле вновь откроется ряд магазинов, в частности магазины электроники, товаров для дома, а также оптики. Жителям, которые живут вместе, разрешат заниматься спортом парами на улице на расстоянии не боле 500 м от дома.

Также в Израиле отменят запрет на совместные молитвы на открытом воздухе. В одном месте при этом разрешат находиться не более десяти молящимся, которые должны будут носить маски и соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Премьер также пообещал разрешить работу детских садов малыми группами. Кроме того, в стране возобновит работу общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу, поскольку предприятиям позволят увеличить число сотрудников на местах до 30%.