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Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле

В Израиле смягчат карантинные меры, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Власти разрешат занятия спортом и групповые молитвы на открытом воздухе, но с рядом ограничений
Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене с 19 апреля ряда ограничений, введенных в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса, передает The Times of Israel.

В Израиле вновь откроется ряд магазинов, в частности магазины электроники, товаров для дома, а также оптики. Жителям, которые живут вместе, разрешат заниматься спортом парами на улице на расстоянии не боле 500 м от дома.

Также в Израиле отменят запрет на совместные молитвы на открытом воздухе. В одном месте при этом разрешат находиться не более десяти молящимся, которые должны будут носить маски и соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Премьер также пообещал разрешить работу детских садов малыми группами. Кроме того, в стране возобновит работу общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу, поскольку предприятиям позволят увеличить число сотрудников на местах до 30%.

Нетаньяху приостановил полеты в Израиль
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Новые меры будут вынесены на обсуждение правительства и поэтапно начнут действовать уже с 19 апреля. Если ситуация с коронавирусом в стране продолжит улучшаться, через две недели власти рассмотрят дальнейшее ослабление ограничений, отметил Нетаньяху.

С 12 марта из-за распространения коронавируса власти запретили иностранцам въезжать в Израиль. Граждане страны при этом могут вернуться на родину, но обязаны пройти двухнедельный карантин в отеле. Кроме того, Нетаньяху просил носить маски в общественных местах и на улице. С 7 по 10 апреля, на время иудейского праздника Песах, он ввел в Израиле строгий карантин.

12 апреля премьер-министр приостановил зарубежные рейсы в Израиль. Мера будет действовать до тех пор, пока всех прибывших пассажиров не разместят на карантин в специально отведенных отелях.

С начала эпидемии в Израиле зарегистрировали более 13,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли в стране 164 человека.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Израиль, коронавирус, Биньямин Нетаньяху
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