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Вирусологи предложили тактику «трех Т» из-за вспышки вируса в Казахстане

В Казахстане новая вспышка коронавируса вынудила местные власти пойти на ужесточение карантина. Пока нет вакцины, а границы закрыты, главная опасность кроется в нелегальных контактах, рассказали РБК опрошенные врачи-вирусологи
Фото: Мария Гордеева / Reuters
Фото: Мария Гордеева / Reuters

Вспышка эпидемии в Казахстане не представляет опасности для России, считают отпрошенные РБК эксперты в области вирусологии. Ранее в Казахстане были зафиксированы новые вспышки коронавирусной инфекции, в связи с чем власти призвали вернуться к карантинным мерам. По данным Всемирной организации здравоохранения, новая волна распространения вируса в стране началась после минимума 8 июня, когда число заразившихся за день составляло 165 человек. К 19 июня было выявлено 474 случая заболевания за день, а пик пришелся на 27 июня (596 случаев).

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович считает, что в условиях закрытия границ необходимо отслеживать нелегальные контакты, а также понимать, что при повторном развитии эпидемии Россия также будет вынуждена вернуться к карантину. По ее словам, эпидемические меры, предпринятые в Казахстане, оправданы, потому что других способов предотвращения массовой летальности не существует.

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«Никто не застрахован от того, что вирус вернется. Пока нет вакцины и коллективного иммунитета, придется реализовывать стратегию «три Т»: трафик — закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления, в том числе бессимптомных носителей, и трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения. Эту стратегию мы научились реализовывать, поэтому должны отреагировать на вспышку в Казахстане», — сообщила она.

Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
Общество
Фото: ZUMA / ТАСС

Как пояснил в разговоре с РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберт Альтштейн, о появлении «иного злого штамма вируса» в Казахстане речи не идет. «У нас по стране количество заболевших значительно больше, чем в этом государстве. Вспышки вируса в Казахстане никак не отразятся на эпидемической обстановке в России, но мы можем только приветствовать у них ужесточение карантинных мер», — сообщил он.

С тем, что России не стоит опасаться развития ситуации с коронавирусом в Казахстане, согласен доктор медицинских наук, вирусолог Николай Малышев. «Там вводят карантинные меры, наши эпидемиологические службы об этом предупреждены, в связи с чем усиливают контроль на границах, несмотря даже на то, что уже сейчас передвижение между странами ограничено. Те, кто приезжает в Россию, оказываются под наблюдением», — отметил эксперт.

Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
Общество
Фото: ZUMA / ТАСС

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о возвращении к жесткому карантину, который действовал в стране с марта по май текущего года из-за распространения коронавирусной инфекции. Причиной этому стало увеличение в семь раз числа ежесуточно выявляемых заражений после снятия карантинных мер в начале мая.

Всего за прошедшую неделю в Казахстане выявлено более 3,5 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией, что на 826 случаев больше, чем неделей ранее. Общее число превысило 21,8 тыс., из них 183 человека скончались.

Вирусологи оценили возможность второй волны коронавируса в России
Общество
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

В середине июня южнокорейский центр по контролю и предотвращению заболеваемости (KCDC) также сообщал о новой вспышке коронавируса в Сеуле. Власти отмечали, что в стране началась вторая волна пандемии, источниками распространения которой стали ночные клубы. В то же время в Китае новая вспышка эпидемии была зафиксирована на столичном оптовом рынке «Синьфади». В районе Фэнтай, где находится рынок, власти ввели «режим военного времени».

Автор: Майя Бобенко
Теги: коронавирус, Казахстан, новости
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