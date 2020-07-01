Вирусологи предложили тактику «трех Т» из-за вспышки вируса в Казахстане

В Казахстане новая вспышка коронавируса вынудила местные власти пойти на ужесточение карантина. Пока нет вакцины, а границы закрыты, главная опасность кроется в нелегальных контактах, рассказали РБК опрошенные врачи-вирусологи

Фото: Мария Гордеева / Reuters

Вспышка эпидемии в Казахстане не представляет опасности для России, считают отпрошенные РБК эксперты в области вирусологии. Ранее в Казахстане были зафиксированы новые вспышки коронавирусной инфекции, в связи с чем власти призвали вернуться к карантинным мерам. По данным Всемирной организации здравоохранения, новая волна распространения вируса в стране началась после минимума 8 июня, когда число заразившихся за день составляло 165 человек. К 19 июня было выявлено 474 случая заболевания за день, а пик пришелся на 27 июня (596 случаев).

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович считает, что в условиях закрытия границ необходимо отслеживать нелегальные контакты, а также понимать, что при повторном развитии эпидемии Россия также будет вынуждена вернуться к карантину. По ее словам, эпидемические меры, предпринятые в Казахстане, оправданы, потому что других способов предотвращения массовой летальности не существует.

«Никто не застрахован от того, что вирус вернется. Пока нет вакцины и коллективного иммунитета, придется реализовывать стратегию «три Т»: трафик — закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления, в том числе бессимптомных носителей, и трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения. Эту стратегию мы научились реализовывать, поэтому должны отреагировать на вспышку в Казахстане», — сообщила она.