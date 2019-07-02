В Совбезе России обвинили НАТО в подготовке новых «цветных революций»

По словам замсекретаря Совбеза Рашида Нургалиева, альянс готовит «цветные революции» в странах ОДКБ, чтобы привести там к власти прозападные режимы

Рашид Нургалиев (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

НАТО готовит «цветные революции» в странах ОДКБ (входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан). Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете».

«Натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольные Западу режимы, в том числе посредством провоцирования «цветных революций», — сказал он.

Нургалиев отметил, что как бы ни складывались отношения Москвы и НАТО, противоречия с альянсом носят принципиальный характер. «Сотрудничество с НАТО третьих стран всегда имеет антироссийскую составляющую. Это много раз подтверждала практика. Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока — посеять раздор с нашими союзниками по организации», — считает Нургалиев. При этом он отметил, что государства — члены ОДКБ готовы к плодотворному взаимодействию с военным блоком.

«Нам есть что обсудить. Это и уровень террористической угрозы, и вопросы незаконной миграции, борьбы с терроризмом», — заявил Нургалиев.