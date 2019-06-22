В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Для уменьшения рисков США должны разместить наземные силы в Прибалтике и подумать о присутствии в регионе воздушных и морских сил. Странам Балтии стоит увеличить оборонные расходы, указывается в докладе Оборонного колледжа альянса

Оборонный колледж НАТО (Фото: официальный сайт NATO Defense College)

Вероятность военного конфликта между НАТО и Россией низкая, но такую возможность нельзя исключать, говорится в докладе Оборонного колледжа альянса «Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО».

«Вероятность военного конфликта НАТО и России низкая, однако эту возможность не следует исключать», — говорится в документе. Как отмечается, чтобы уменьшить риски, потенциал сдерживания в Балтике должен быть усилен американскими войсками.

«В течение последнего десятилетия Российская Федерация продемонстрировала, что она пытается подорвать архитектуру европейской безопасности», — указывается в отчете.

В докладе говорится, что большое внимание альянса должно быть уделено «устрашению». Для этого, помимо размещения американских солдат в Прибалтике, необходимо подумать о присутствии морских и воздушных сил НАТО в регионе, а Балтийские страны должны увеличить расходы на оборону, чтобы они превысили текущий уровень в 2%. Финляндия и Швеция должны быть больше интегрированы в альянс, отмечается в документе.