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Украина и НАТО поменяли план военных учений из-за России
Действия России в Черном море участники учений Sea Breeze — 2019 восприняли как «дополнительный вызов», заявили в Киеве
Фото: Архип Верещагин / ТАСС

План совместных учений Украины, США и ряда стран НАТО Sea Breeze — 2019 изменили из-за действий России в акватории Черного моря, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

«Попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб. Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать. Сейчас маневры территориально перепланированы и состоятся по замыслу штаба учений», — цитируются в сообщении слова командующего ВМС Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко.

Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze — 2019 «для реагирования на возможные нештатные ситуации», сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации (цитата по «РИА Новости»).

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Кроме того, российские военные в ходе собственных учений развернули в Крыму и на кавказском побережье Черного моря береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», передавал «Интерфакс». «В назначенных районах личный состав комплексов «Бастион» и «Бал» проводит тренировки по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша», — цитировало агентство сообщение флота.

Международные учения Sea Breeze — 2019 проходят с 1 по 12 июля на море и суше, в воздухе и под водой. В них примут участие 19 стран, будут задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 900 человек личного состава морской пехоты. В частности, для участия в учениях в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США Carney.

По легенде учений 2019 года, «враждебные элементы» будут пытаться заблокировать выход к морю из реки Дунай. В ходе речного этапа учений корабельно-катерный состав морской охраны должен будет обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря, уточняет Госпогранслужба. Во время морского этапа участники учений будут проводить артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, отрабатывать взаимодействие специальных подразделений.

В учениях Sea Breeze — 2019 будут принимать участие 2 тыс. военных из США и стран НАТО.

Автор: Наталья Демченко
Теги: военные учения, Украина
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