Украина и НАТО поменяли план военных учений из-за России

Действия России в Черном море участники учений Sea Breeze — 2019 восприняли как «дополнительный вызов», заявили в Киеве

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План совместных учений Украины, США и ряда стран НАТО Sea Breeze — 2019 изменили из-за действий России в акватории Черного моря, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

«Попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб. Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать. Сейчас маневры территориально перепланированы и состоятся по замыслу штаба учений», — цитируются в сообщении слова командующего ВМС Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко.

Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze — 2019 «для реагирования на возможные нештатные ситуации», сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, российские военные в ходе собственных учений развернули в Крыму и на кавказском побережье Черного моря береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», передавал «Интерфакс». «В назначенных районах личный состав комплексов «Бастион» и «Бал» проводит тренировки по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша», — цитировало агентство сообщение флота.