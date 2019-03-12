Эстония предупредила об угрозе войны России и НАТО из-за Белоруссии

Служба внешней разведки Эстонии проанализировала российские военные учения и пришла к выводу, что Москва «готовится к военному конфликту» с НАТО. Спровоцировать его может «цветная революция» в Белоруссии

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Единственная серьезная угроза региональной безопасности для Эстонии и других стран Балтии исходит от России, предупредила Служба внешней разведки Эстонии в своем новом ежегодном докладе (*.pdf) «Международная безопасность и Эстония». Подобный вывод эстонская разведка сделала, проанализировав военные учения России.

Эстонская разведка заметила, что в минувшем году Россия «продолжила наращивать свою военную мощь» вдоль своей западной границы. «Российские вооруженные силы последовательно практикуются для значительного военного конфликта с НАТО», — делает вывод эстонская разведка. Все сценарии военных учений последних двух десятилетий описывают обычные боевые действия против НАТО и стран — членов альянса, подчеркивается в документе. При этом, замечает разведка Эстонии, общий порядок российских военных учений и их сценарии не менялись, несмотря на события в Грузии, на Украине, в Сирии, а также санкции и развертывание сил НАТО в Прибалтике и Польше.

«Во-вторых, как видят это российские вооруженные силы, военный конфликт с НАТО начнется с «цветной революции» в одной из соседних с Россией стран. Сценарии российских военных учений отражают страх, свойственный авторитарным режимам, — делает вывод эстонская разведка. — Российские лидеры опасаются, что демократические изменения режима могут перерасти в более широкую региональную войну».