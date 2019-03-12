Эстония предупредила об угрозе войны России и НАТО из-за Белоруссии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,68 -0,30 EUR Бирж. 74,15 -0,05 Brent 67,00 0,57% USD Нал. 66,39 65,18 EUR Нал. 74,79 73,55 USD ЦБ 65,77 -0,31 EUR ЦБ 74,07 -0,22 EUR/USD 1,1293 0,0051 BTC/USD Бирж. 3 951,70 1,80 IMOEX 2 468,02 0,08% RTSI 1 183,83 0,61% DJIA 25 582,49 -0,27% Nasdaq 7 609,28 0,68%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,91%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,91%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 65,77 (-0,31) Quote, 12:51
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 74,07 (-0,22) Quote, 12:51
Суд арестовал мать брошенной в квартире в Москве девочки Общество, 19:29 Эстония предупредила об угрозе войны России и НАТО из-за Белоруссии Политика, 19:25 Что может рассказать о вашем статусе чемодан РБК и BMW, 19:20 СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей Общество, 19:11 Бывшего охранника Ахмата Кадырова нашли мертвым в колонии под Владимиром Общество, 19:08 Вылетевший из Стокгольма Boeing 737 MAX развернулся и полетел обратно Общество, 19:03 В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленом Общество, 18:56 Что нужно знать о покупке жилья по переуступке прав: 6 нюансов Недвижимость, 18:48 Владелец «Петелинки» заинтересовался покупкой производителя индейки Бизнес, 18:40 Как вторая по капитализации криптовалюта Ethereum изменила свой статус Крипто, 18:39 Капитан арестованного в Турции судна из России пригрозил перекрыть Босфор Общество, 18:31 Болгария заявила об отмене «Газпромом» транзита через Украину в Турцию Бизнес, 18:29 Boeing и Брекзит против растущей нефти и инфляции: куда уйдут индексы Quote, 18:27 Криштиану Роналду назвал чемпионат Италии самым сложным для нападающих Спорт, 18:24
Политика ,  
0 
Эстония предупредила об угрозе войны России и НАТО из-за Белоруссии
Служба внешней разведки Эстонии проанализировала российские военные учения и пришла к выводу, что Москва «готовится к военному конфликту» с НАТО. Спровоцировать его может «цветная революция» в Белоруссии
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Единственная серьезная угроза региональной безопасности для Эстонии и других стран Балтии исходит от России, предупредила Служба внешней разведки Эстонии в своем новом ежегодном докладе (*.pdf) «Международная безопасность и Эстония». Подобный вывод эстонская разведка сделала, проанализировав военные учения России.

Эстонская разведка заметила, что в минувшем году Россия «продолжила наращивать свою военную мощь» вдоль своей западной границы. «Российские вооруженные силы последовательно практикуются для значительного военного конфликта с НАТО», — делает вывод эстонская разведка. Все сценарии военных учений последних двух десятилетий описывают обычные боевые действия против НАТО и стран — членов альянса, подчеркивается в документе. При этом, замечает разведка Эстонии, общий порядок российских военных учений и их сценарии не менялись, несмотря на события в Грузии, на Украине, в Сирии, а также санкции и развертывание сил НАТО в Прибалтике и Польше.

Политика
В Минобороны Эстонии заявили о фактической подготовке к войне

«Во-вторых, как видят это российские вооруженные силы, военный конфликт с НАТО начнется с «цветной революции» в одной из соседних с Россией стран. Сценарии российских военных учений отражают страх, свойственный авторитарным режимам, — делает вывод эстонская разведка. — Российские лидеры опасаются, что демократические изменения режима могут перерасти в более широкую региональную войну».

Политика
В Эстонии двух мужчин отправили в тюрьму за шпионаж на Россию

В связи этим, уверяет разведка Эстонии, она следит за ситуацией в Белоруссии. «Наша оценка заключается в том, что, если что-то неожиданное случится с президентом Александром Лукашенко лично или его режимом, будет большой риск быстрых военных действий со стороны России, чтобы помешать превращению Белоруссии в демократически прозападную страну», — предупреждает эстонская разведка.

В докладе подчеркивается, что Эстония является членом НАТО и для России атаковать альянс со стороны прибалтийских стран будет легче. «С точки зрения военного планирования Россия не рассматривает Эстонию как конечную цель, но смотрит на нее как на часть НАТО. Поэтому Эстония должна быть готова к военному вторжению со стороны России, даже если конфликт между Россией и НАТО начнется в любой другой точке мира», — отмечается в докладе.

Ранее глава внешней разведки Эстонии Микк Марран обвинял Россию в том, что она пытается разделить ЕС и НАТО. Это является «прямой угрозой Эстонии», предупреждал он.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Эстония, Белоруссия, Александр Лукашенко
Материалы по теме
В Минобороны Эстонии заявили о фактической подготовке к войне
Политика
В Эстонии двух мужчин отправили в тюрьму за шпионаж на Россию
Политика
В Эстонии подняли вопрос о возмещении ущерба от «советской оккупации»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter