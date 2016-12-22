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Глава эстонской разведки обвинил Россию в попытке разделить НАТО и ЕС
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Глава эстонской разведки обвинил Россию в попытке разделить НАТО и ЕС
Политика, 12:30
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Глава эстонской разведки обвинил Россию в попытке разделить НАТО и ЕС
Москва намерена разрушить единство ЕС и НАТО, и в интересах Таллина этому плану помешать, заявил глава внешней разведки Эстонии Микк Марран. Этому можно помешать, привлекая внимание общественности к этой теме, добавил он
Микк Марран (Фото: EBSjuhtimiskoolitus / YouTube)

Глава внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что Россия стремится разрушить единство НАТО и ЕС, сообщает эстонская газета Postimees.

«Россия пытается сломить единство Европейского союза и НАТО», — сказал он. Это, по его словам, «представляет прямую угрозу Эстонии».

По словам Маррана, в интересах Эстонии сделать так, чтобы влияние Кремля на союзников Таллина не принесло успеха. «Мы должны привлекать внимание к этой теме службы разведки западных стран и широкую общественность», — заявил он, отметив, что Москва ищет возможности «повлиять на политику всех стран ЕС, включая Эстонию».

Глава внешней разведки Эстонии отметил, что возглавляемое им ведомство неоднократно привлекало внимание общественности к действиям России, публикуя эти данные в публичных отчетах о работе ведомства. «Мы подробно описали, как Россия использует европейских политиков в качестве агентов влияния, и я рад, если эта тема порождает дебаты, потому что, как я уже сказал, это лучшее оружие в борьбе с вмешательством», — отметил Марран.

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В конце июля Марран заявил, что среди общественных деятелей Эстонии, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, его ведомство обнаружило «агентов влияния» России. Всем этим людям, по его данным, говорят, что им следует делать, после чего они «навязывают российский план действий». В чем именно заключается этот план, Марран не пояснил.

Среди таких агентов влияния, как указал глава эстонской внешней разведки, — политики, которые годами работали на уровне местных самоуправлений, а теперь стали проходить в национальные парламенты и правительства. В каких именно государствах работают эти люди, Марран тогда не уточнил, как и не стал называть их имена.

Комментируя свое заявление в интервью Postimees, Марран заявил, что данные о работе «российских агентов» в других странах Эстония передает свои партнерам по НАТО и ЕС. Он также отметил, что его главной целью было подчеркнуть, что Кремль ведет системную работу над «разделением западных стран», с тем чтобы добиться от них более дружественной политики по отношению к Москве и снятия санкций. По его словам, главное отличие тех людей, которые выступают агентами влияния Кремля, от тех, кто распространяет «свои личные убеждения», в том, что агенты влияния получают финансовую или нематериальную выгоду от своей деятельности.

«Нужно задаваться вопросом, каков их мотив», — ответил Марран на вопрос о том, как отличить одно от другого. По его словам, если это делается по указанию Москвы — это не просто информирование общественности, но и «сознательное влияние в интересах России».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Эстония , внешняя разведка
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