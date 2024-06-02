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Выборы президента США ,  
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Команда Трампа заявила о его готовности к участию в выборах из тюрьмы

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Выборы президента США
Трамп не откажется от президентской гонки даже в случае лишения свободы. Эксперты рассказали о правовом кризисе: если он станет президентом и будет осужден, то будет управлять страной из тюрьмы
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters)

Бывший президент Дональд Трамп снова выдвинется в президенты после получения номинации от Республиканской партии, даже если его приговорят к тюремному заключению. Об этом Би-би-си заявила одна из его адвокатов Алина Хабба.

«Он баллотируется в президенты, и от этого [судебного решения] ничего не изменится. Он нужен людям в нашей стране, потому что, честно говоря, это важнее, чем все, что думают другие. Наши люди ясно высказываются, они делают пожертвования, пусть и скромные, и они поднимаются, потому что боятся — потому что мы не можем допустить, чтобы подобное случилось с нами», — сказала юрист.

Сам Трамп говорил, что нормально относится к перспективе отбыть тюремное заключение или находиться под домашним арестом. «Я не думаю, что общественность это выдержит. Я не уверен, что общественность это поддержит. Я думаю, что обществу будет трудно принять, знаете ли, в определенный момент наступит переломный момент», — предположил политик.

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Суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс, полностью приговор и меру наказания для политика огласят через полтора месяца, 11 июля. Ему грозит до 136 лет лишения свободы. Политик назвал себя «очень невиновным».

Эксперты по уголовному праву Нью-Йорка считают, что Трампу, впервые совершившему правонарушение, не грозит тюремное заключение, а если и грозит, то это будет всего лишь несколько месяцев.

Трамп имеет право баллотироваться в президенты даже в случае нахождения в тюрьме, поскольку американская Конституция предъявляет не так много требований к кандидатам: они обязаны быть старше 35 лет, гражданами США по рождению и прожить в стране не менее 14 лет. Никаких ограничений в отношении судимости не предусмотрено. Несмотря на то что некоторые штаты запрещают преступникам баллотироваться на местные и госдолжности, эти правила не распространяются на федеральные должности.

Юридически, в случае победы, Трамп будет президентом, даже сидя в тюрьме. «Я не думаю, что авторы закона когда-либо думали, что мы окажемся в такой ситуации», — пояснила New York Times Джессика Левинсон, профессор юридического факультета Лойолы, специализирующаяся на избирательном праве. Избрание заключенного в тюрьму кандидата создаст правовой кризис, который почти наверняка придется разрешать через суд, пишет издание.

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Он не сможет в случае победы на выборах помиловать себя, этим правом обладает губернатор штата, где заведено дело. Нынешнее уголовное преследование рассматривалось в суде Нью-Йорка, этот штат возглавляет демократ Кэти Хоукул, которая одобрительно высказалась о признании его вины: «Сегодняшний приговор подтверждает, что никто не стоит выше закона». Другое дело рассматривается в суде Флориды, губернатором которой сейчас является Рон Десантис — он баллотировался против Трампа на предварительных выборах республиканцев.

В теории Трампа могут лишить полномочий в соответствии с 25-й поправкой, которая предписывает передать их вице-президенту, если глава государства «не в состоянии исполнять полномочия и обязанности своей должности». Для этого будет необходимо согласие вице-президента и большинства членов кабинета министров, которые, однако, будут назначены самим Трампом.

Секретная служба США, занимающаяся охраной действующих и бывших президентов, начала прорабатывать сценарий с охраной Трампа в случае заключения в тюрьму.

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