WP описала, как Украина убедила США согласовать удары по России

Власти Украины убедили Вашингтон разрешить ответные удары по территории России в ходе 90-минутного созвона, рассказав о потерях ВСУ. Белый дом начал медленно прорабатывать идею, но Блинкен значительно ускорил ход дела, выяснила WP

Фото: Michael Brochstein / Keystone Press Agency / Global Look Press

От просьбы властей Украины разрешить удары по российской территории для отражения наступления в Харьковской области до получения разрешения со стороны США прошло 17 дней, которые стали «досадным затягиванием», пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимные источники в Белом доме и Пентагоне.

Как предположили опрошенные изданием украинские военные, Москва при планировании наступления в Харьковской области учитывала, что Вашингтон наложил серьезные ограничения на применение своего оружия. Киев был встревожен действиями российских войск еще в марте, однако понимал чувствительность момента, поскольку тогда конгресс США еще не одобрил продление военной помощи Украине, а потому не стал просить изменить правила использования вооружений.

Обеспокоены происходящим были и в Белом доме. В марте советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан прибыл в Киев и призвал строить оборонительные позиции под Харьковом. Однако российская артиллерия мешала работе инженерной техники, из-за чего украинским солдатам пришлось по ночам копать траншеи лопатами.

В конце апреля в США продлили военную помощь Украине, почти сразу украинская армия стала получать снаряжение для укрепления обессиленных систем противовоздушной обороны и артиллерии, однако, пишет WP, это произошло слишком поздно.

В первой половине мая российские войска начали продвижение в Харьковской области. 13 мая, по мере того, как успешно шло наступление Москвы, Киеву уже «было нечего терять», и он обратился к Вашингтону с просьбой разрешить наносить удары по российской территории. Украинские чиновники 90 минут по видеосвязи убеждали Салливана, министра обороны Ллойда Остина и главу объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна, рассказывая о своих потерях. После созвона все трое согласились, что просьба Украины уместна и следует посоветовать Байдену ее одобрить.

Байден согласился, но потребовал детально прописать изменение условий, подготовиться к внедрению правил и их исполнению. Это могло занять еще две недели, однако вернувшийся из Киева госсекретарь Энтони Блинкен настаивал на серьезности ситуации, из-за чего в Белом доме разработали новые правила за выходные. Затем инициативу обсудил кабинет министров, новые правила вступили в силу в четверг, 30 мая.

Решение было принято «молниеносно» для правительства США, оценил процесс высокопоставленный чиновник администрации. Но некоторые бывшие сотрудники администрации сочли решение запоздалым.

«Это, конечно, не молниеносная скорость. Если это является приоритетом, это можно было бы сделать через день или два после согласия президента. Если это приоритет, вы должны это делать», — заметил бывший посол США на Украине Джон Хербст.

Российские власти восприняли дискуссию и достигнутое согласие США крайне неодобрительно. Президент Владимир Путин говорил о необходимости для стран НАТО «отдавать себе отчет, с чем они играют». «Это серьезная вещь, и мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим, смотрим», — сказал он. Его представитель Дмитрий Песков назвал инициативу «абсолютно безответственной» и грозящей опасными последствиями.

О том, что российские войска начали активное наступление в Харьковской области, президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 мая. Минобороны России впоследствии объявило о взятии более десятка населенных пунктов в регионе. Президент Владимир Путин объяснил боевые действия необходимостью создания санитарной зоны в ответ на обстрелы территории России, включая Белгород. В то же время глава государства заявил об отсутствии планов взятия Харькова.