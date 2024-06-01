Politico узнала о разочаровании Киевом частичного снятия запрета на удары

США на этой неделе смягчили запрет на удары своим оружием по России, но только близи Харьковской области. Источники Politico сообщили, что Киев был разочарован «половинчатым» решением. Москва предупреждала о рисках эскалации

Фото: Aiden O'Marra / Zuma / ТАСС

Украинские власти оказались разочарованы лишь частичным снятием запрета США на использование американского оружия для ударов вглубь российской территории, но президент Владимир Зеленский уже 1 июня должен обсудить этот вопрос с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что на протяжении двух лет Вашингтон не позволял Киеву использовать поставляемое оружия для поражения целей внутри России, полагая, что это может привести к эскалации конфликта. Однако Зеленскому удалось добиться смягчения ограничений, что, по данным Politico, стало возможным благодаря коалиции законодателей и высокопоставленных чиновников в Вашингтоне и Киеве, которые использовали «отчаянную ситуацию под Харьковов», чтобы заставить президента Джо Байдена изменить решение.

Тем не менее украинские власти оказались разочарованы лишь частичным снятием запрета, рассказали Politicо источники, близкие к администрации Зеленского. По их словам, этот вопрос будет центральным при встрече Зеленского с Остиным на полях саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, который состоится 1 июня.

О том, что США рассматривают возможность смягчить ограничения на удары ВСУ по территории России с помощью американского оружия, источники Politico рассказали 29 мая. На следующий день Politico, The New York Times, Reuters и еще ряд СМИ сообщили о согласии Байдена на удары Киева американским оружием по целям близ Харьковской области. На смягчении запрета настаивал госсекретарь Энтони Блинкен, который недавно посетил Украину и сделал «отрезвляющие выводы», отмечала NYT.

Как уточняли РБК в американском Госдепе, Байден дал указание своей команде обеспечить использование Украиной поставляемого США оружия для «ведения и контрбатарейной борьбы в Харьковской области», однако политика США в отношении запрета ВСУ использовать системы ПВО и дальнобойные ракеты по России (без учета новых регионов) не изменилась

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что призывы снять ограничение на применение западного оружия для Киева безответственны и «опасны своими последствиями», и предупреждал об ответе Москвы. Вместе с тем он выражал уверенность, что «никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий» в зоне военных действий. Президент Владимир Путин также призывал страны НАТО «отдавать себе отчет, с чем они играют», прежде чем говорить об ударах по России.