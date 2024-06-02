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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде шестой раз за сутки объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«РИА Новости» со ссылкой на корреспондента сообщило, что в городе раздалась серия взрывов.

Мэрия Белгорода призвала жителей города укрыться в подвалах и других подземных помещениях.

Это шестой раз с начала ночи 1 июня, когда в Белгороде и окрестностях запускают сигнал ракетной опасности.

В Белгороде и районе отменили ракетную опасность спустя семь минут
Политика

Поздно вечером 1 июня в городе и районе ввели режим ракетной опасности на семь минут.

Ночью Гладков также сообщил об атаке FPV-дрона на поселок Ивня в Ивнянском районе. Беспилотник взорвался, в результате чего загорелась кровля двухэтажного коммерческого здания.

В ночь на 2 июня также объявляли опасность атаки беспилотников в Воронежской области. Режим действовал около часа, власти региона не сообщали об ударах дронов и других происшествиях.

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Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков ракетная опасность взрывы обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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