Гладков рассказал о последствиях обстрелов Белгорода и района

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгороде и Белгородском районе после обстрела и отражения воздушных атак средствами ПВО выявили различные повреждения. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В Белгороде осколок пробил кровлю многоквартирного дома. Различные повреждения выявили в 12 частных жилых домах: выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Также повреждены 16 автомобилей.⠀

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки в селе Таврово осколками пробиты кровли в четырех частных жилых домах и трех постройках во дворах. Также повреждены три автомобиля.

В поселке Разумное осколками повреждена крыша гаража, в селе Никольское — кровля частного дома. В поселке Новосадовый поврежден один автомобиль.

Минобороны России ранее отчиталось об уничтожении 11 беспилотников над Белгородским районом в течение утра и дня. Также были сбиты две ракеты «Точка-У». Гладков трижды за сутки сообщал о перехвате воздушных целей на подлете к Белгороду.