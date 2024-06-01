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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о последствиях обстрелов Белгорода и района

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгороде и Белгородском районе после обстрела и отражения воздушных атак средствами ПВО выявили различные повреждения. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В Белгороде осколок пробил кровлю многоквартирного дома. Различные повреждения выявили в 12 частных жилых домах: выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Также повреждены 16 автомобилей.⠀

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки в селе Таврово осколками пробиты кровли в четырех частных жилых домах и трех постройках во дворах. Также повреждены три автомобиля.

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Политика
Фото:Елизавета Демидова / ТАСС

В поселке Разумное осколками повреждена крыша гаража, в селе Никольское — кровля частного дома. В поселке Новосадовый поврежден один автомобиль.

Минобороны России ранее отчиталось об уничтожении 11 беспилотников над Белгородским районом в течение утра и дня. Также были сбиты две ракеты «Точка-У». Гладков трижды за сутки сообщал о перехвате воздушных целей на подлете к Белгороду.

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Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
На подлете к Белгороду третий раз за сутки сбили воздушные цели
Политика
Школа получила повреждения в результате обстрела белгородского села
Политика
Гладков сообщил о перехвате воздушных целей на подлете к Белгороду
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