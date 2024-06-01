Гладков рассказал о последствиях обстрелов Белгорода и района
В Белгороде и Белгородском районе после обстрела и отражения воздушных атак средствами ПВО выявили различные повреждения. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В Белгороде осколок пробил кровлю многоквартирного дома. Различные повреждения выявили в 12 частных жилых домах: выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Также повреждены 16 автомобилей.⠀
В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки в селе Таврово осколками пробиты кровли в четырех частных жилых домах и трех постройках во дворах. Также повреждены три автомобиля.
В поселке Разумное осколками повреждена крыша гаража, в селе Никольское — кровля частного дома. В поселке Новосадовый поврежден один автомобиль.
Минобороны России ранее отчиталось об уничтожении 11 беспилотников над Белгородским районом в течение утра и дня. Также были сбиты две ракеты «Точка-У». Гладков трижды за сутки сообщал о перехвате воздушных целей на подлете к Белгороду.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл