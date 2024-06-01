Гладков сообщил о перехвате воздушных целей на подлете к Белгороду

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, сообщил Гладков. По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Ранее на 15 минут в городе и окрестностях объявляли ракетную опасность,

Фото: Минобороны России

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Информация о последствиях уточняется», — написал он в телеграм-канале.

Ранее в Белгороде и окрестностях объявляли ракетную опасность, она действовала около 15 минут.

После начала военной операции на Украине приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Так, 1 июня ракетную опасность объявляли трижды. По данным Минобороны России, над регионом в течение дня сбили четыре украинских беспилотника.