Гладков сообщил о перехвате воздушных целей на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Информация о последствиях уточняется», — написал он в телеграм-канале.
Ранее в Белгороде и окрестностях объявляли ракетную опасность, она действовала около 15 минут.
После начала военной операции на Украине приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Так, 1 июня ракетную опасность объявляли трижды. По данным Минобороны России, над регионом в течение дня сбили четыре украинских беспилотника.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл