Над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету «Нептун»
Средства ПВО сбили над Белгородской областью одну противокорабельную ракету «Нептун» и два беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Ракета и дроны были перехвачены в период с 18:00 до 19:30 мск. Других подробностей ведомство не привело.
Утром над Белгородской областью были сбиты семь беспилотников и две ракеты «Точка-У», отчиталось Минобороны. Днем средства ПВО уничтожили еще четыре дрона.
В Белгороде и районе несколько раз за сутки объявляли ракетную опасность. Атакам беспилотников и обстрелам подверглись ряд населенных пунктов Белгородского, Борисовского и Краснояружского районов, а также Шебекинского и Грайворонского городских округов.
В частности, в Шебекино в результате обстрела получил ранения сотрудник коммерческого предприятия. После атаки на село Графовка Краснояружского района без света остались жители одного поселка и пяти сел.
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