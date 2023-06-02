Минюст объявил иноагентами политолога Орешкина и журналиста Супера

Они попали в реестр иноагентов, среди прочего, за критику военной операции на Украине, выступления на площадках зарубежных СМИ и распространение материалов иноагентов

Роман Супер (признан иноагентом в России) (Фото: romasuper / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Минюст расширил список иностранных агентов, в перечень вошли:

журналист Роман Супер;

издание «Проект» (признано нежелательной организацией);

историк Максим Кузахметов;

Новостной портал «ЯРНовости»;

Политолог Дмитрий Орешкин.

Министерство мотивировало свое решение тем, что Супер выступал против военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения о принимаемых властями решениях и их политике; Кузахметов и Орешкин, в частности, также выступали против военной операции, участвовал в качестве респондента на информационных площадках зарубежных медиа, поддерживал Украину и др. По утверждению ведомства, «Проект» и «ЯРНовости» распространяли недостоверную информацию о действиях армии.

Минюст расширяет реестр иноагентов по пятницам. Неделю назад, 26 мая, туда внесли экономиста Владислава Иноземцева, музыканта Лёву Би-2 (Егора Бортника) и экс-депутата Госдумы от «Единой России» Магомеда Гаджиева. Музыкант прежде критиковал военную операцию, написал, что не вернется в Россию, а также заявил, что страна «перечеркнула все свои достижения».

Бывшего депутата добавили, так как он «с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками» и «заявлял о поддержке властей Украины». «Единая Россия» исключила его за «дискредитирующие партию» действия.