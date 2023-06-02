Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 16:14
Армия Белоруссии получила еще один ЗРК С-400 Политика, 21:26
Как «Троицу» будут перевозить из Третьяковки в Храм Христа Спасителя Общество, 21:16
Глава Минпросвещения посоветовал не пускать в интернет детей до 15 лет Общество, 21:14
Минюст объявил иноагентами политолога Орешкина и журналиста Супера Политика, 21:09
Главы МИДов стран БРИКС обсудили прием новых членов в организацию Политика, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:05
Стрип-клуб пообещал игрокам «Вегаса» VIP-пропуска за выигрыш Кубка Стэнли Спорт, 21:01
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Власти сообщили о взрыве в Запорожской области Политика, 20:58
Reuters узнал, что порт Тамани может остановить экспорт СПГ из-за дронов Бизнес, 20:50
Губернатор заявил, что Прилепина после теракта будут заново учить ходить Политика, 20:48
Клуб АПЛ расстался с главным тренером в рекордно короткие сроки Спорт, 20:39
Май стал лучшим месяцем в этом году для фондового рынка Мосбиржи Инвестиции, 20:31
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 20:30
ПМЭФ отказал в аккредитации журналистам из недружественных стран Политика, 20:30
Политика ,  
0 

Минюст объявил иноагентами политолога Орешкина и журналиста Супера

Минюст объявил иноагентами «Проект», политолога Орешкина и журналиста Супера
Они попали в реестр иноагентов, среди прочего, за критику военной операции на Украине, выступления на площадках зарубежных СМИ и распространение материалов иноагентов
Роман Супер (признан иноагентом в России)
Роман Супер (признан иноагентом в России) (Фото: romasuper / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Минюст расширил список иностранных агентов, в перечень вошли:

  • журналист Роман Супер;
  • издание «Проект» (признано нежелательной организацией);
  • историк Максим Кузахметов;
  • Новостной портал «ЯРНовости»;
  • Политолог Дмитрий Орешкин.

Министерство мотивировало свое решение тем, что Супер выступал против военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения о принимаемых властями решениях и их политике; Кузахметов и Орешкин, в частности, также выступали против военной операции, участвовал в качестве респондента на информационных площадках зарубежных медиа, поддерживал Украину и др. По утверждению ведомства, «Проект» и «ЯРНовости» распространяли недостоверную информацию о действиях армии.

Минюст расширяет реестр иноагентов по пятницам. Неделю назад, 26 мая, туда внесли экономиста Владислава Иноземцева, музыканта Лёву Би-2 (Егора Бортника) и экс-депутата Госдумы от «Единой России» Магомеда Гаджиева. Музыкант прежде критиковал военную операцию, написал, что не вернется в Россию, а также заявил, что страна «перечеркнула все свои достижения».

Бывшего депутата добавили, так как он «с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками» и «заявлял о поддержке властей Украины». «Единая Россия» исключила его за «дискредитирующие партию» действия.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
иноагенты Минюст
Материалы по теме
Суд оставил Галкина иноагентом
Политика
На писателя Глуховского завели дело из-за отсутствия плашки иноагента
Политика
Минюст объяснил, почему количество иноагентов в России резко увеличилось
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter