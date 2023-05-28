«Единая Россия» исключила объявленного иноагентом экс-депутата Гаджиева

«Единая Россия» исключила бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, которого Минюст внес в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте дагестанского отделения партии.

В "Единой России" заявили, что Гаджиев исключен «за действия, дискредитирующие партию». Глава Дагестана Сергей Меликов написал в своем телеграм-канале, что считает такое решение закономерным.

«За европейский паспорт Гаджиев оказался готов поливать грязью все, что нам близко и дорого: своих земляков, друзей, республику, страну и даже религию», — написал Меликов, назвав Гаджиева «трусом» и «предателем».

Минюст внес Гаджиева в реестр иноагентов 26 мая. В ведомстве утверждают, что будучи за пределами России он «с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками» и «заявлял о поддержке властей Украины».

Гаджиев был депутатом Госдумы с 2004 по 2019 год. Летом прошлого года он отправил собранную на собственные средства гуманитарную помощь жителям Донбасса. В марте 2023 года румынское издание RBN со ссылкой на переданные ему источником материалы сообщило, что Гаджиев в попытке получить паспорт европейской страны выражал готовность сообщить чувствительную информацию и «убедить собеседника», что он против военных действий на Украине.