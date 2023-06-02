Власти отменили поезд из Белгорода в Шебекинский округ из-за обстрелов

Власти отменили электричку из Белгорода в Нежеголь в Шебекинском округе из-за обстрелов

Фото: Владислав Шатило / РБК

Пригородный поезд из Белгорода в Нежеголь (село в Шебекинском городском округе) и обратно будет отменен из-за обстрелов. Об этом говорится в сообщении правительства Белгородской области во «ВКонтакте».

Движение поездов прекращается с 3 июня. «О возобновлении перевозок по данному маршруту пассажиры будут проинформированы дополнительно», — добавили власти.

Сейчас из Белгорода в Нежеголь и обратно в день ходит по две электрички, путь занимает чуть больше часа.

Сильные обстрелы Шебекино и прилегающих сел начались в ночь на 1 июня. Единичные обстрелы города были и раньше, но теперь власти стали сообщать о попаданиях до нескольких сотен снарядов за сутки. За последние дни из-за прилетов более десяти человек были ранены. Часть жителей решили уехать из города.