Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08) Инвестиции, 01 июн, 16:41 Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03) Инвестиции, 01 июн, 16:41
Власти отменили поезд из Белгорода в Шебекинский округ из-за обстрелов Политика, 15:12
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 15:10
Германия заявила, что Россия «подвела черту» в сокращениях дипломатов Политика, 15:04
Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ Экономика, 14:59
В России построили пикап на базе Lada Niva Travel Авто, 14:59
НКР повысило рейтинг «АльфаСтрахование-Жизнь» с AA+.ru до AAA.ru Кредитные рейтинги, 14:57
Умер заслуженный тренер России по биатлону Вячеслав Щеглов Спорт, 14:56
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
С Марса запустят прямую трансляцию. Что покажут и где смотреть Life, 14:56
Инфаркт от перца: чем может быть опасна острая еда Pro, 14:54
В Кремле отреагировали на призыв Орбана не допустить контрнаступления ВСУ Политика, 14:54
Red Wings перенесла запуск прямых рейсов в Грузию Бизнес, 14:54
Минобороны заявило о 29 сбитых в зоне военной операции беспилотниках Политика, 14:43
Кремль увидел неготовность Киева к диалогу в призыве Зеленского к НАТО Политика, 14:40
Песков заявил об «определенных нюансах» в подходе Армении по Украине Политика, 14:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти отменили поезд из Белгорода в Шебекинский округ из-за обстрелов

Власти отменили электричку из Белгорода в Нежеголь в Шебекинском округе из-за обстрелов
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Пригородный поезд из Белгорода в Нежеголь (село в Шебекинском городском округе) и обратно будет отменен из-за обстрелов. Об этом говорится в сообщении правительства Белгородской области во «ВКонтакте».

Движение поездов прекращается с 3 июня. «О возобновлении перевозок по данному маршруту пассажиры будут проинформированы дополнительно», — добавили власти.

Сейчас из Белгорода в Нежеголь и обратно в день ходит по две электрички, путь занимает чуть больше часа.

Сильные обстрелы Шебекино и прилегающих сел начались в ночь на 1 июня. Единичные обстрелы города были и раньше, но теперь власти стали сообщать о попаданиях до нескольких сотен снарядов за сутки. За последние дни из-за прилетов более десяти человек были ранены. Часть жителей решили уехать из города.

Последствия массированных обстрелов Шебекино. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Теги
Белгородская область поезд обстрелы электрички Белгород
Материалы по теме
Белгородский оперштаб назвал фейком сообщения о прорыве диверсантов
Политика
Атака на Белгородскую область. Что происходит в приграничном Шебекино
Политика
Белгородский губернатор сообщил об относительно спокойной ночи в регионе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter