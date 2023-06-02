В Шебекино из-за обстрелов загорелись квартиры в двух домах
Город Шебекино снова обстреляли, от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что пожары уже потушили.
В Новой Таволжанке Шебекинского городского округа из-за обстрела повреждено семь частных домов, две хозяйственные постройки и автомобиль. В селе Вязовое Краснояружского района повреждения получила сельскохозяйственная техника, в селе Тишанка Волоконовского района — линия электропередачи.
Люди в результате всех этих обстрелов не пострадали.
1 июня украинские войска обстреляли Шебекино 850 снарядами, писал Гладков. «Мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались», — отметил глава региона. 2 июня, по его словам, обстановка более спокойная.