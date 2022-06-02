Матвиенко допустила переговоры с Киевом только на условиях Москвы

Переговоры с Украиной будут возможны тогда, когда там «избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло», заявила спикер Совфеда

Валентина Матвиенко (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Переговоры России и Украины возможны лишь с учетом российских условий, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«Переговоры возможны только с учетом наших условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет. Будет их воля, наконец они, может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло. И на тех условиях, которые озвучила Россия, такой переговорный процесс возможен», — сказала Матвиенко.

В прошлый раз российская и украинская делегации встречались очно в конце марта. По итогам этой встречи Киев передал Москве предложения по мирному урегулированию. Затем делегации продолжили обсуждение по видеосвязи. Но впоследствии, как заявил президент России Владимир Путин, Украина отошла от ряда договоренностей, захотев решить судьбу Крыма и Донбасса на двустороннем саммите. Россия настаивает, чтобы вопрос был урегулирован еще на стадии составления проекта мирного соглашения.

В середине мая переговоры были приостановлены. Ответственным за их «заморозку» Москва назвала Киев.

После этого российские власти неоднократно заявляли о готовности возобновить диалог. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернется к переговорам, когда получит обратно утраченные после 24 февраля территории.