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Военная операция на Украине ,  
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В девяти регионах сообщили о гибели военных в спецоперации на Украине

Многих погибших посмертно представили к наградам. В основном эти военные служили по контракту, среди них был и доброволец *

Военнослужащие из девяти регионов России погибли в военной операции на Украине.

Егор Балякин
Егор Балякин (Фото: vesti_kurort / VK)

Как сообщила администрация Курортного района Санкт-Петербурга, житель Сестрорецка Егор Балякин 2001 года рождения погиб 24 мая «при выполнении специальных задач». Его похоронят 3 июня на Сестрорецком кладбище.

Владимир Ивашкин
Владимир Ивашкин (Фото: chibis.andrey / VK)

Владимир Ивашкин из Апатитов погиб при выполнении задач в Харьковской области Украины, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Ивашкин закончил городской политехнический колледж, после чего поступил на службу в Вооруженные силы.

Бободжон Раджабов

Правительство Ивановской области сообщило о гибели на Украиине Бободжона Раджабова 1981 года рождения, который служил по контракту в другом регионе. «В ходе спецоперации показал пример высочайшего героизма, за что представлен к награждению орденом Мужества посмертно», — рассказали в правительстве, добавив, что Раджабов уже дважды был награжден этим орденом.

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Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Администрация Кишертского округа Пермского края рассказала о гибели на Украине Сергея Худякова из села Усть-Кишерть.

Сергей Худяков
Сергей Худяков (Фото: kishertadm / VK)

Мэрия Набережных Челнов сообщила о смерти 56-летнего жителя города Василия Маковеева. Он поехал на Украину добровольцем в составе отряда, отправленного 21 апреля. 7 мая глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в ходе спецоперации погибли 62 жителя республики. По данным издания «Казанский репортер», после этого региональные власти сообщали о гибели еще 15 жителей Татарстана.

Василий Маковеев
Василий Маковеев (Фото: nabchelny.ru)

В Октябрьском районе Челябинской области простились с 19-летним ефрейтором Ильдаром Гализеевым, передает Первое областное агентство со ссылкой на администрацию района. Он родился в Курганской области, но жил в селе Подовинное Челябинской области. Гализеев служил по контракту в гвардейской танковой дивизии, дислоцированной в Чебаркуле. Его посмертно представили к ордену Мужества.

Николай Цвегун Даниил Горбунов

В Свердловской области сообщили о двух погибших военных. Глава Тавды Валентин Миронов рассказал E1.ru, что на Украине погиб 21-летний механик-водитель Николай Цвегун. Он прошел срочную службу в десантных войсках, после чего заключил контракт. Администрация Сосьвы сообщила о смерти на Украине 21-летнего уроженца города Даниила Горбунова, который также служил в армии по контракту.

24.02–24.05. Инфографика
Политика

Еще двое погибших военных — уроженцы Забайкальского края. Администрация Куйтунского района рассказала, что на территории Украины 21 мая погиб командир боевой машины Григорий Сковородин 1994 года рождения. «При артиллерийском обстреле был ранен его сослуживец, Григорий побежал к нему, чтобы вытащить из-под обстрела, рядом произошел взрыв, в результате которого он сам был смертельно ранен», — рассказали в администрации. Сковородин до спецоперации служил по контракту в части в городе Бикин Хабаровского края.

Максим Веселков
Максим Веселков (Фото: представлено администрацией поселка Дарасуна)

Мэрия поселка Дарасун Карымского района сообщила Chita.ru о гибели Максима Веселкова 1992 года рождения. Он погиб 6 мая, а 18-го был похоронен в поселке, посмертно награжден орденом Мужества.

На Украине погибли четыре жителя Сахалинской области. Как рассказал губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале 30 мая, это прапорщик Акрамжон Азимов и Ибрят Мехтиев, ранее оба служили в части в Южно-Сахалинске. 1 мая Лимаренко также сообщил о смерти ефрейтора Игоря Калинина и старшего лейтенанта Андрея Носкова.

Глава Владимирской области объяснил молчание о погибших в спецоперации
Политика
Александр Авдеев

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Минобороны раскрывало данные о потерях российской армии дважды, 2 и 25 марта. По данным ведомства на 25 марта, погиб 1351 российский военный, 3825 были ранены. О гибели жителей регионов в ходе спецоперации сообщали местные власти.

Накануне глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что Минобороны не раскрывает данные о погибших, поскольку теперь «такого количества погибших уже нет» из-за изменения тактики боевых действий. По его словам, в начале спецоперации российские военные заходили на подконтрольную Киеву территорию, не применяя оружие, но тактику изменили после того, как военнослужащих «начали расстреливать, жечь, захватывать в плен». «Теперь она проводится строго по военной науке, в соответствии со всеми руководящими документами, боевыми уставами, наставлениями по применению различных родов войск и видов ВС», — сказал Картаполов.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Военная операция на Украине Сестрорецк Санкт-Петербург Забайкальский край Сахалинская область Свердловская область Челябинская область Татарстан Пермский край Мурманская область Ивановская область ...
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