Бывший посол США в России призвал «исправить» один аспект санкций

По мнению Макфола, западные страны должны поддержать российских активистов, правозащитников и журналистов, которые покинули страну. Бывший посол предложил не ограничивать им доступ к счетам и визам

Майкл Макфол (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Западные страны должны создать специальную комиссию, которая поможет российским лидерам оппозиции, правозащитникам и независимым журналистам, покинувшим страну и столкнувшимся за границей со сложностями из-за санкций, написал бывший посол США в России Майкл Макфол в колонке для Washington Post.

«Один аспект санкционного режима необходимо срочно исправить: это неправомерное наказание лидеров российской оппозиции, правозащитников и независимых журналистов, которые бежали со своей родины», — заявил он.

Как пояснил Макфол, из-за санкций эти люди остались без доступа к своим кредиткам, банковским счетам и не могут получить визу, вид на жительство или другие документы. Чтобы решить эту проблему, бывший посол предложил властям стран, которые ввели санкции, создать специальный комитет из независимых экспертов, которые «могли бы давать рекомендации относительно российских активистов, которым нужны банковские счета, кредитные карты, проездные документы, визы и разрешения на работу».

«Печать этого комитета могла бы помочь банкам, домовладельцам и правительствам при принятии решений в отношении этих россиян», — считает Макфол.

Кроме того, он предложил США, Евросоюзу, Великобритании, Канаде и другим странам создать специальные программы, чтобы «поощрять эмиграцию лучших россиян», а тем специалистам, что уже за границей, предоставлять возможность ускоренного получения гражданства при отказе от российского.

В начале недели упростить въезд россиянам, которые находятся в уязвимом положении на родине из-за критики российского правительства, предложило правительство Германии. Речь идет в первую очередь о правозащитниках, представителях оппозиции и журналистах, которые выступают против российской военной операции на Украине.

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