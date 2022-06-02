МИД сообщил об ухудшении ситуации с безопасностью посольства в Лондоне

Великобритания нарушила международно-правовые обязательства и отключила российскому послу в Лондоне тревожную кнопку, говорится в докладе Министерства иностранных дел России о нарушениях прав соотечественников за рубежом.

В министерстве также указали, что здание консульского отдела посольства подвергалось нападениям: «активисты» закидывали его яйцами, разбивали окна зала, где велся прием граждан.

Также дипломаты отметили, что вопреки международно-правовым обязательствам Великобритании российские дипломаты подвергались в стране ограничению права на труд, справедливые и благоприятные условия труда. Кроме того представителей российской дипмиссии ограничивали в доступе к любому виду обслуживания, в том числе в праве на личную безопасность и защиту со стороны государства.

«В частности, речь идет об ограничении доступа к банковскому счету посольства, отказе официального дилера BMW от обслуживания автопарка посольства, отключении так называемой «тревожной кнопки» в зданиях и резиденции посла России в Великобритании, а также в загородной резиденции, проникновение на территорию загородной резиденции и порча ее имущества», — сказано в документе.

В середине апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в отношении российских учреждений за границей осуществлялись «фактически террористические акты». Лавров добавил, что угрожают не только дипломатам: на российских граждан, по его словам, регулярно нападают. Он рекомендовал работникам дипведомств за рубежом «не ходить поодиночке».

Посол России в США Анатолий Антонов ранее также говорил, что российское посольство в Вашингтоне работает «во враждебной среде» и в адрес его сотрудников поступают угрозы физической расправы. «Деятели спецслужб американских фланируют вокруг российского посольства, раздавая телефоны ФБР и ЦРУ, по которым можно позвонить для установления сотрудничества», — сообщил посол. Он уточнил, что политики публикуют в американских СМИ призывы к сотрудникам посольства и военным «перейти на сторону так называемой демократии».

