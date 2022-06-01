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Военная операция на Украине ,  
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МИД увидел в правах россиян за рубежом тотальную дискриминацию

В связи с военной операцией на Украине россияне за рубежом подвергаются тотальной дискриминации, утверждается в докладе МИДа. Кроме угроз, нападений и оскорблений в эту категорию попали и ограничения против российского бизнеса
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ситуация с нарушением прав россиян за рубежом многократно ухудшилась, к проблемам прошлых лет добавилась «тотальная дискриминация» граждан России в связи с военной операцией на Украине, следует из доклада МИДа.

«Нарушения прав россиян в государствах «коллективного Запада» приобрели массовый характер. Среди наиболее распространенных нарушений можно назвать отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и пр.), введение мер, направленных против российского бизнеса, наложение ареста на имущество росграждан, принуждения к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей, отстранения от спортивных состязаний, музыкальных фестивалей и конкурсов, а также прочих культурных мероприятий, нападения, угрозы, оскорбления, [также это] намеренная порча имущества, и, наконец, бытовая дискриминация: увольнения с работы, выселение русских семей из квартир вопреки договорам найма жилья и т.п.», — говорится в документе.

Кроме того, МИД упоминает нападения на диппредставительства России за границей и «борьбу с памятниками и мемориалами в честь воинов Красной армии». По информации ведомства, дискриминации подвергаются дети с российским гражданством или русскими корнями, россияне, попавшие в тюрьмы за границей, а российское искусство стало «жертвой моды на «культуру отмены».

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В МИДе утверждают, что за рубежом препятствуют деятельности российских журналистов или лиц, представляющих российские СМИ, при этом предпринимаются значительные усилия «в целях сокрытия от международного сообщества нацистской сути политики киевских властей».

Дипведомство отмечало «беспрецедентный уровень русофобии» за границей в связи с проведением российской военной операции на Украине еще в начале марта. МИД указывал на дискриминацию в отношении российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства «при попустительстве либо неприкрытом одобрении властей отдельных государств».

Тогда же ведомство со ссылкой на сообщения в СМИ и социальных сетях заявляло о погроме магазинов с российской продукцией в Германии, нападениях на водителей грузовиков из России и Белоруссии в Германии, Польше и Италии, повреждении личных автомобилей с российскими номерами.

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Власти зарубежных стран призывали граждан прекратить нападки на россиян. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что те, кто враждебно относится к белорусам или русским в Германии, «нападают не только на наших сограждан, но и на основные принципы нашего сосуществования».

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Полина Мартынова
МИД дискриминация нарушение прав
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