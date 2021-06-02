Конгрессмены призвали Блинкена восстановить санкции против Nord Stream 2

Группа из 21 конгрессмена-республиканца обратилась к главе Госдепа Энтони Блинкену с просьбой отменить решение об отказе вводить санкции против Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток — 2»). Текст обращения опубликовала пресс-служба республиканской части комитета Палаты представителей по иностранным делам.

По мнению конгрессменов, завершение строительства газопровода позволит России «дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». Решив ввести санкции, а затем тут же отказаться от этой идеи, администрация США продемонстрировала противоречие своему неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода, считают авторы обращения.

Члены Палаты представителей подчеркивают, что отказ от санкций показывает, что Белый дом ценит интересы Германии выше остальной Европы. По их словам, реализация проекта «не соответствует задачам администрации в сфере климата».

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