Совфед досрочно снял полномочия с Мезенцева из-за его назначения послом

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Дмитрия Мезенцева, руководившего комитетом по экономической политике, после его назначения послом России в Белоруссии. Об этом сообщили на пленарном заседании палаты. Трансляция велась на сайте Совфеда.

Как передавал ТАСС, Мезенцев планирует прибыть в Минск 2 июня. Он отмечал при этом, что поездка может состояться и раньше.

В Совфеде сообщали, что нашли замену Мезенцеву. Комитет может возглавить Андрей Кутепов. Вместо него главой комитета по регламенту, как рассказали РБК в верхней палате, может стать первый замглавы комитета по экономической политике Вячеслав Тимченко.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мезенцева послом в Белоруссии в конце апреля. Он сменил Андрея Бабича, который занимал должность с августа 2018 года.