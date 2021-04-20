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Политика ,  
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Захарова сочла обвинения Чехии в адрес Москвы «позором на весь мир»

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Global Look Press)

Власти Чехии своими обвинениями в адрес Москвы по взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году опозорились на весь мир. Об этом заявила официальный представите МИД России Мария Захарова на YouTube канале «Соловьев LIVE».

«Это абсолютный тупик, в который правительство Чехии себя загнало само. Мало того, это позорный тупик, потому что это действительно позор на весь мир, то что они устроили», — сказала Захарова.

Так она прокомментировала новую информацию о том, что в 2014 году на складе произошло нападение на товары, принадлежавшие болгарскому торговцу оружием.

Материал дополняется

Мария Захарова Чехия взрыв
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