УП: в 67-й бригаде ВСУ начались проверки в связи с потерей позиций у Часова Яра

УП рассказала о проверках в ВСУ после сдачи позиций под Часовым Яром

Украинское командование начало проверки в отношении 67-й бригады ВСУ после потери позиций в направлении Часова Яра в ДНР. Минобороны России регулярно сообщает о продвижении российских войск в этом районе

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Украинское военное командование начало проверки в отношении военнослужащих 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ после потери позиций у Часова Яра в ДНР, сообщило издание «Украинская правда» (УП). Также там начался перевод военных, которые были основой подразделения, в другие части.

Активные бои в окрестностях Часова Яра продолжаются с января 2024 года. Минобороны России регулярно сообщает о продвижении российских войск и ударах по ВСУ в районе города. Так, 12 апреля расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса десантников из Костромской области уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в Часовом Яре.

67-я бригада — это военное формирование, которое было создано на базе «Добровольческого украинского корпуса» в 2022 году. Он входил в «Правый сектор» (организация признана экстремистской и террористической и запрещена на территории России). Сейчас 67-я бригада находится в составе Сухопутных войск ВСУ. В феврале ее часть перешла в 59-ю мотопехотную бригаду, сообщает «Украинская правда», а еще до этого некоторые участники корпуса вошли в состав Сил специальных операций Украины.

Издание пишет, что одной из обнаруженных причин отхода ВСУ были проблемы внутри самой бригады. По версии комиссий командования, руководство бригады отделяло военнослужащих из «Правого сектора» от тех, кто перевелся в бригаду из других частей (их прозвали «пиксельными»). К последним отношение было хуже — их первыми отправляли в бой, и из-за нехватки опыта они теряли позиции.

Источник издания также сообщил, что корень текущей проблемы лежит в невозможности переформатирования подразделения в регулярную бригаду ВСУ.

Часов Яр — город в Бахмутском районе на севере ДНР. Город находится примерно в 12 км к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут), о его взятии Минобороны России сообщало в мае 2023 года. ДНР вошла в состав в России вместе с ЛНР, Херсонской и Запорожской областями осенью 2022 года по итогам проведенных там референдумов.

5 апреля представитель командования «Восток» ВСУ Андрей Задубинный рассказал Reuters, что украинские силы находятся в «очень сложной» ситуации близ Часова Яра. В ночь на ту же дату советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что российские военные вышли к жилым домам города.