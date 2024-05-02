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Политика ,  
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Медведчук обвинил Турчинова в организации событий в Одессе в 2014 году

Медведчук назвал Турчинова организатором событий в Одессе 2 мая 2014 года

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ТАСС назвал одним из организаторов пожара в Доме профсоюзов в Одессе, где в 2014 году погибли 48 человек, Александра Турчинова, который тогда был исполняющим обязанности президента.

По утверждению Медведчука, за десять дней до произошедшего Турчинов провел совещание «по подготовке операции массового убийства противников госпереворота». Также, заявил он, в совещании участвовали тогдашние глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко, секретарь СНБО Андрей Парубий и глава Днепропетровской областной госадминистрации Игорь Коломойский.

По словам Медведчука, Аваков, Парубий и Колмойский обеспечили доставку исполнителей на место происшествия, а руководил акцией Игорь Палица, который в мае 2014 года возглавил Одесскую областную госадминистрацию. Лидер «Другой Украины» считает, что ими «управляли внешние силы», которые до сих пор «не дают украинскому конфликту угаснуть, поскольку кровно заинтересованы в нем.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими сторонниками движения «Антимайдан» и проукраинскими активистами движения «Евромайдан». В результате беспорядков на Куликовом поле, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 200 человек получили различные ранения.

В мае 2019 года, в пятую годовщину трагедии, Генпрокуратура Украины сообщила, что бывших чиновников украинского МВД подозревают в неисполнении своих служебных обязанностей во время этих событий. Годом ранее суд Одессы заочно приговорил к пяти годам лишения свободы одного из участников массовых беспорядков, лидера местного «Антимайдана» Дениса Яцюка. Также велось следствие по делу экс-начальника областной милиции Петра Луцюка и его заместителя по общественной безопасности Дмитрия Фучеджи.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека обращала внимание в 2019 году, что виновные в гибели людей так и не были найдены. Тогда же российский МИД обвинил Киев в затягивании расследования, что, как посчитали в ведомстве, «позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям». В апреле 2024 года министр Сергей Лавров заявил, что попытка Совета Европы взять под свой контроль выяснение обстоятельств пожара провалилась.

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