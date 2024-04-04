Лавров заявил о бессилии СЕ в расследовании событий в Одессе в 2014 году

Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Попытка Совета Европы взять под свой контроль выяснение обстоятельств пожара в Доме профсоюзов в Одессе провалилась, этот орган оказался бессилен, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Никакого расследования не проводилось, это все было только на словах. <...> Никто не собирался ни в чем этому Совету Европы помогать, а сам он оказался бессилен», — сказал министр в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации на Украине (цитата по «РИА Новости»).

В центре Одессы 2 мая 2014 года произошли столкновения между футбольными фанатами и сторонниками единой Украины с одной стороны и пророссийскими активистами с другой стороны. Массовые беспорядки сопровождались стрельбой. Сторонники киевских властей рассеяли оппонентов, а затем двинулись к Дому профсоюзов на Куликовом поле, где находился палаточный лагерь «Антимайдана».

Они сожгли палатки, а затем стали прорываться в сам Дом профсоюзов. В здании из-за массового использования бутылок с зажигательной смесью произошел пожар. В огне и при столкновениях погибли 48 человек.

Украинские власти обвинили в произошедшем сторонников «Антимайдана», а российские власти — Киев. Украинская Генеральная прокуратура заявила о начале расследования. В пятую годовщину случившегося, 2 мая 2019 года, Мониторинговая миссия ООН по правам человека подчеркнула, что виновные в гибели людей так и не были найдены. «Можно предположить, что у властей не было реального интереса привлечь ответственных к ответу», — заявили представители миссии.