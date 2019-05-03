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По делу о событиях 2 мая в Одессе заподозрили экс-чиновников МВД Украины
Бывшее руководство одесского главка полиции и экс-начальник полка патрульной службы общественной безопасности во время трагедии в Доме профсоюзов ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, предположили в прокуратуре Украины
Люди возлагают цветы у Дома профсоюзов в память о погибших (Фото: РИА Новости)

Украинская Генеральная прокуратура в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, где в 2014 году погибли 48 человек, объявила о подозрениях по этому делу в отношении бывших чиновников украинского Министерства внутренних дел. Об этом говорится в соответствующем сообщении на странице управления специальных расследований надзорного ведомства в Facebook. На него ссылается, в том числе, телеканал «112 Украина».

Прокуроры, согласно заявлению пресс-службы, вели расследование «по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками правоохранительных органов». Эти люди, отметили в ведомстве, 2 мая 2014 года должны были обеспечить охрану общественного порядка «во время проведения шествия и возникших в дальнейшем массовых беспорядков».

По итогам этой работы к подозреваемым в Генпрокуратуре отнесли бывшего начальника главного управления МВД Украины по Одесской области, его заместителя (он скрылся и объявлен в розыск), экс-начальника одесского городского управления ГУ МВД по региону, а также бывшего начальника полка патрульной службы и отдела общественной безопасности. Их имена в сообщении ведомства не уточняются, однако подчеркивается, что все они подозреваются по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением), а также ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни положении).

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Бывшему начальнику ГУ МВД Украины по Одесской области, указали в пресс-службе, также инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины — служебный подлог официальных документов о якобы введении в действие плана «Волна».

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Обвинительные акты в отношении этих людей, отметили в прокуратуре, были направлены в суд еще в феврале 2016 года и в мае 2018 года. «Судебное разбирательство по поводу обвинительных актов продолжается», — резюмировали в ведомстве.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими сторонниками движения «Антимайдан» и проукраинскими активистами движения «Евромайдан». В результате беспорядков на Куликовом поле, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще несколько сотен пострадали. Сейчас, отметили в прокуратуре, «продолжается расследование относительно возможного влияния неизвестных следствию лиц, в том числе иностранных, на работников ГУ МВД Украины по Одесской области и других правоохранительных органов». Именно из-за их влияния, полагают в надзорном ведомстве, последние могли не принять необходимых мер по обеспечению охраны общественного порядка.

Дело о массовых беспорядках 2 мая 2014 года ведут подразделения нацполиции.

В пятую годовщину случившегося, 2 мая 2019 года, на то, что виновные в трагедии так и не определены, обратила Мониторинговая миссия ООН по правам человека. «Можно предположить, что у властей не было реального интереса привлечь ответственных к ответу», — говорилось в аналитической записке представителей миссии.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Одесса
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