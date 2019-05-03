По делу о событиях 2 мая в Одессе заподозрили экс-чиновников МВД Украины

По делу о событиях 2 мая в Одессе заподозрили экс-чиновников МВД Украины

Бывшее руководство одесского главка полиции и экс-начальник полка патрульной службы общественной безопасности во время трагедии в Доме профсоюзов ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, предположили в прокуратуре Украины

Люди возлагают цветы у Дома профсоюзов в память о погибших (Фото: РИА Новости)

Украинская Генеральная прокуратура в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, где в 2014 году погибли 48 человек, объявила о подозрениях по этому делу в отношении бывших чиновников украинского Министерства внутренних дел. Об этом говорится в соответствующем сообщении на странице управления специальных расследований надзорного ведомства в Facebook. На него ссылается, в том числе, телеканал «112 Украина».

Прокуроры, согласно заявлению пресс-службы, вели расследование «по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками правоохранительных органов». Эти люди, отметили в ведомстве, 2 мая 2014 года должны были обеспечить охрану общественного порядка «во время проведения шествия и возникших в дальнейшем массовых беспорядков».

По итогам этой работы к подозреваемым в Генпрокуратуре отнесли бывшего начальника главного управления МВД Украины по Одесской области, его заместителя (он скрылся и объявлен в розыск), экс-начальника одесского городского управления ГУ МВД по региону, а также бывшего начальника полка патрульной службы и отдела общественной безопасности. Их имена в сообщении ведомства не уточняются, однако подчеркивается, что все они подозреваются по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением), а также ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни положении).

Бывшему начальнику ГУ МВД Украины по Одесской области, указали в пресс-службе, также инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины — служебный подлог официальных документов о якобы введении в действие плана «Волна».