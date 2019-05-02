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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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МИД обвинил Киев в затягивании расследования событий 2014 года в Одессе
В МИД России считают, что затягивание расследования гибели 48 человек при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе говорит о том, что к трагедии причастны власти Украины
Фото: Денис Петров / РИА Новости

Киев затягивает расследование гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, говорится в комментарии МИД России в связи с пятилетней годовщиной трагических событий.

Пожар произошел 2 мая 2014-го, тогда в городе проходили столкновения между сторонниками Майдана и Антимайдана. Последние отступили в Дом профсоюзов, после чего здание забросали бутылками с зажигательной смесью. Погибли 48 человек, сотни пострадали.

«Несмотря на призывы международных организаций и правозащитных НПО провести тщательное расследование, в Киеве упорно его тормозят. Все это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям», — заявили в министерстве.

Зачинщиков и исполнителей преступления не нашли до сих пор, утверждают в МИДе. А также считают, что «западные кураторы Киева» не комментируют данных событий, поскольку им невыгодно признавать, что в руководстве страны есть силы, «у которых руки по локоть в крови».

В МИДе также выразили надежду, что на Украине будут созданы условия, при которых власти смогут провести расследование и привлечь к ответственности всех причастных к гибели людей 2 мая 2014 года

Идентификация жертв пожара заняла больше года — личность последней опознали в июне 2015-го.

Общество
На Украине задержали причастного к пожару в Доме профсоюзов экс-чиновника

Как отмечает «112 Украина», изначально уголовное дело открыли в Одессе, но спустя три дня передали в Киев: в отдельное производство выделили обвинение против 20 антимайдановцев, которых обвинили в беспорядках. Кроме того, обвинения выдвинули против ряда должностных лиц, в том числе экс-главы УМВД по Одесской области Петра Луцюка и бывшего главы областного ГосЧС Владимира Боделана. По версии следствия, оба препятствовали выезду пожарных к Дому профсоюзов.

При этом по делу конкретно о пожаре проходит только один обвиняемый — пророссийский активист Юрий Трофимов, которого в 2014-го обменяли на украинских военнопленных, его судят заочно, отмечает телеканал

Автор: Константин Нагаев
Теги: Одесса, Дом профсоюзов, МИД России
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