МИД обвинил Киев в затягивании расследования событий 2014 года в Одессе

В МИД России считают, что затягивание расследования гибели 48 человек при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе говорит о том, что к трагедии причастны власти Украины

Фото: Денис Петров / РИА Новости

Киев затягивает расследование гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, говорится в комментарии МИД России в связи с пятилетней годовщиной трагических событий.

Пожар произошел 2 мая 2014-го, тогда в городе проходили столкновения между сторонниками Майдана и Антимайдана. Последние отступили в Дом профсоюзов, после чего здание забросали бутылками с зажигательной смесью. Погибли 48 человек, сотни пострадали.

«Несмотря на призывы международных организаций и правозащитных НПО провести тщательное расследование, в Киеве упорно его тормозят. Все это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям», — заявили в министерстве.

Зачинщиков и исполнителей преступления не нашли до сих пор, утверждают в МИДе. А также считают, что «западные кураторы Киева» не комментируют данных событий, поскольку им невыгодно признавать, что в руководстве страны есть силы, «у которых руки по локоть в крови».

В МИДе также выразили надежду, что на Украине будут созданы условия, при которых власти смогут провести расследование и привлечь к ответственности всех причастных к гибели людей 2 мая 2014 года