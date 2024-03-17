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Военная операция на Украине ,  
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Орловский губернатор рассказал о последствиях атаки дрона на регион

Орловский губернатор Клычков: гражданские объекты не пострадали при атаке дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 17 марта над Орловской областью сбили один беспилотник, по предварительным данным, в результате атаки гражданские объекты ущерба не получили, сообщил в телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

Он напомнил, что ночью над областью сбили дрон самолетного типа. Такие же данные ранее приводило Минобороны.

«По предварительной информации, без последствий для гражданских объектов», — написал губернатор.

Минобороны сообщило о 35 сбитых за ночь дронах
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции на Украине, в последние несколько дней они участились, ПВО отразила несколько массированных атак.

В последний раз беспилотники атаковали Орловскую область 14 марта. В тот день над регионом сбили три дрона.

В ночь на 17 марта атакам также подверглись Московская (четыре дрона), Белгородская (три дрона), Калужская (два дрона), Ростовская (один дрон), Ярославская (четыре дрона), Курская (три дрона) области и Краснодарский край (17 беспилотников).

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Орловский губернатор рассказал о последствиях атаки дрона на регион
Орловский губернатор рассказал о последствиях атаки дрона на регион

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Теги
Орловская область беспилотники
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