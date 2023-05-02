Украинский посол назвал дождь и грязь препятствием для контрнаступления

На Украине установилась дождливая погода, и она мешает войскам перейти в контрнаступление, поскольку тяжелая техника не может двигаться в грязи, заявил украинский посол в Великобритании

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Одним из обстоятельств, которое мешает украинским войскам перейти в контрнаступление, является погода, поскольку на Украине идут затяжные дожди, заявил в интервью Sky News посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Прежде всего Украина не даст России сигнал о начале контрнаступления. Во-вторых, погода не позволяет пока передвигаться на тяжелых танках. В Украине весна с грязью», — сказал Пристайко (цитата по NV).

На уточняющий вопрос, играет ли погода ключевую роль, дипломат назвал ее одной из причин.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ находятся «на финишной прямой» перед контрнаступлением.

«Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: «Да, все готово». А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда», — пояснил он.

Резников считает, что ключевыми факторами в контрнаступлении являются наличие вооружения, подготовленных военных и постоянное восстановление запасов расходуемого оружия, топлива, амуниции и т.д.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что ВСУ планируют во время наступления вернуть Крым под контроль Украины, но успех операции во многом зависит от количества поставленных западных вооружений.

Политик также предупредил, что конфликт с Россией может затянуться на годы и десятилетия. Он при этом исключил возможность повторения результатов Зимней войны 1939–1940 годов, когда Финляндия уступила Советскому Союзу часть своей территории в рамках мирного соглашения.

«Я считаю, что такую возможность нельзя давать», — сказал Зеленский.

В Кремле заявляли, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных, в том числе слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что это может произойти в ближайшие недели. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения специальной военной операции.