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Минобороны заявило об эвакуации из Судана 200 россиян и граждан стран СНГ

Минобороны: из Судана по решению Путина эвакуированы более 200 россиян и граждан стран СНГ
Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России летят из Судана, на их борту — свыше 200 человек из числа сотрудников российского посольства и представительств Минобороны, члены их семей, а также граждане других стран
Хартум
Хартум (Фото: El Tayeb Siddig / Reuters)

Из Судана российское Минобороны эвакуировало сотрудников своих представительств, посольства и членов их семей, других граждан России, а также стран СНГ и дружественных стран, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России осуществляют доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов», — сказано в сообщении.

По данным посла России в Судане Андрея Черновола, в стране находились около 300 российских граждан, к 23 апреля 140 из них обратились с просьбой об эвакуации.

Ранее источник «РИА Новости» сообщил, что из Судана российским посольством были эвакуированы 203 человека, среди них — россияне, граждане Белоруссии, Казахстана и Украины. По словам собеседника агентства, самолеты с ними летели через Каир — там у них была дозаправка.

30 апреля в генконсульстве России в Саудовской Аравии рассказали об эвакуации в эту страну около 40 россиян из Судана. Всего, как передает Reuters со ссылкой на МИД королевства, страна помогла эвакуировать более пяти тыс. человек 100 национальностей.

Своих граждан из Судана эвакуировали США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Египет и другие страны, передавало агентство Reuters. Речь идет о нескольких десятках тысяч человек. В ООН прогнозируют, что Судан покинут 815 тыс. беженцев, включая суданцев.

В Судане 15 апреля начались боестолкновения между армией и силами быстрого реагирования (RSF). Конфликт возник на фоне того, что стороны не смогли договориться, как RSF будут интегрированы в вооруженные силы. Боевые действия затронули крупные города, включая столицу страны, Хартум. Минздрав страны сообщил более чем о 500 погибших и 4,5 тыс. раненых, сообщает Reuters.

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