В Кремле допустили «самые разные возможности» для россиян в Судане

Песков: в Кремле следят за ситуацией в Судане, решений об эвакуации россиян не принято

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В Кремле следят за ситуацией в Судане, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, не изменилась ли ситуация с эвакуацией россиян из этой страны.

«Наши на месте очень внимательно отслеживают ситуацию, находятся в постоянном контакте с Москвой. Ведется на постоянной основе круглосуточное взаимодействие и консультации. Рассматриваются самые разные возможности. Пока решения не принималось», — сказал Песков.

15 апреля в Судане начался вооруженный конфликт между армией и силами быстрого реагирования (RSF). Они вместе участвовали в двух последних переворотах в стране. К разногласиям привел, в частности, вопрос о будущей реформе вооруженных сил и интеграции в них представителей RSF.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что при столкновениях в Судане более 400 человек были убиты, около 3500 пострадали.

23 апреля посол России в Судане Андрей Черновол заявил, что 140 человек подтвердили посольству желание эвакуироваться из страны. Дипломат отметил сложность организации эвакуации: «Любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения, и даже при наличии гарантий обеих сторон это очень рискованный шаг».









