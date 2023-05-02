«РИА Новости» узнало о вывозе 203 человек из Судана посольством России

По словам собеседника «РИА Новости», среди эвакуируемых помимо россиян также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины. Посол России в Судане ранее обещал вывозить из страны в том числе граждан СНГ

Фото: Arron Hoare / UK MOD / Reuters

Посольство России в Хартуме эвакуировало из Судана, где в середине апреля начались вооруженные столкновения между армией и спецназом, 203 человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник в суданской столице.

По его словам, среди эвакуированных кроме россиян также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины. Собеседник агентства рассказал, что самолеты с ними уже долетели до Каира и после дозаправки направятся в Москву.

15 апреля в Судане начался вооруженный конфликт между армией и силами быстрого реагирования (RSF), затронувший крупные города, в том числе. Он стал исходом разногласий между сторонами, которые ранее участвовали в двух госпереворотах, по поводу вопроса о дальнейшем политическом урегулировании. Напряженность, в частности, вызвал вопрос об интеграции RSF в состав вооруженных сил.

В ходе конфликта стороны применяют тяжелое вооружение и авиацию. По последним данным суданского общества врачей, среди мирного населения погбили до 436 человек, пострадали еще 2175.

Спустя неделю после начала боевых действия было принято решение объявить перемирие, но огонь так и не был прекращен, писала Al Arabiya. На фоне этого армия Судана согласилась помочь в эвакуации иностранцев, а RSF — открыть аэропорты, чтобы они могли покинуть страну.

Посол России в Судане Андрей Черновол говорил, что покинуть страну изъявили желание 140 россиян. В Кремле сообщали, что для них рассматриваются разные варианты. Посол также заявил, что дипмиссия готова эвакуировать и граждан стран СНГ.

Генконсул России в Джидде Юсуп Абакаров в конце апреля рассказал, что до 40 россиян самостоятельно эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию.

Об эвакуации также объявили США, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Украина и другие государства, передавал Reuters.