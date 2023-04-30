Саудовская Аравия эвакуировала из Судана несколько десятков россиян

Саудовская Аравия эвакуировала военными кораблями из Судана несколько десятков россиян, заявил ТАСС пресс-секретарь генерального консульства России в Джидде Руслан Усманов.

«Вывозят из порта Судана, дальше привозят их в порт Джидду на военно-морскую базу. Здесь мы их встречаем», — сказал дипломат. Он уточнил, что были эвакуированы около 40 человек, большая часть из них уже уехали в Россию или в другие страны.

Саудовская Аравия, по словам Усманова, оплачивает россиянам двухдневное проживание в отеле с питанием. Власти страны также эвакуируют из Судана граждан США и стран Евросоюза, добавил дипломат.

Накануне генеральный консул России в Джидде Юсуп Абакаров говорил, что россияне — работники одной из российских компаний, сотрудники ООН и еще несколько семей — самостоятельно эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию. По его словам, сначала эти люди попали в Порт-Судан, а позже были эвакуированы оттуда на кораблях в Джидду.

С 15 апреля в Судане продолжается вооруженный конфликт между регулярной армией и Силами быстрого реагирования RSF. Он стал исходом разногласий между сторонами, которые ранее участвовали в двух госпереворотах, по поводу вопроса о дальнейшем политическом урегулировании. Напряженность, в частности, вызвал вопрос об интеграции RSF в состав вооруженных сил. По данным Минздрава Судана, в ходе конфликта погибли минимум 528 человек, почти 4,6 тыс. получили ранения.

Из-за боевых действий многие страны объявили об эвакуации своих граждан из Судана. Покинуть страну изъявили желание 140 россиян, говорил посол Андрей Черновол. В Кремле сообщали, что для них рассматриваются разные варианты. Об эвакуации уже объявили США, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Украина и другие государства, передает Reuters.