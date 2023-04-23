Посольство России в Судане приняло около 140 заявок на эвакуацию из страны

140 человек обратились в посольство для эвакуации из Судана

Желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек, список растет из-за запросов от граждан стран СНГ и ряда других государств. Об этом сообщил посол России в Хартуме Андрей Черновол, передает «РИА Новости».

«Список, где мы учитываем российских граждан, дипломатов и так далее, составляет порядка 300 человек. Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек», — рассказал Черновол.

При этом он сообщил, что пока эвакуацию сложно осуществить, поскольку «любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения, и даже при наличии гарантий обеих сторон это очень рискованный шаг».

Вооруженный конфликт в Судане, затронувший крупные города, в том числе столицу — Хартум, разгорелся 15 апреля между армией и силами быстрого реагирования (RSF). Силовики с обеих сторон участвовали в двух последних переворотах в стране, но при посредничестве ООН позже согласились начать процесс передачи власти гражданским властям и провести выборы. К разногласиям между сторонами в том числе привел вопрос о будущей реформе вооруженных сил и интеграции в них представителей RSF.

В ходе конфликта стороны применяют тяжелое вооружение и авиацию. По данным ВОЗ, погибли свыше 400 человек, более 3 тыс. пострадали.

На фоне боевых действий армия Судана согласилась помочь в эвакуации иностранцев, а RSF — открыть аэропорты, чтобы они могли покинуть страну.