Шойгу обсудил с турецким коллегой гуманитарную ситуацию на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу переговорил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром о ситуации на Украине. Об этом сообщило российское Минобороны в Telegram.
«В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине, в том числе гуманитарные вопросы», — говорится в сообщении.
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, добавили в ведомстве.
На сайте турецкого Минобороны, в свою очередь, сообщается, что Акар в ходе разговора подчеркнул важность немедленного прекращения огня и установления мира на Украине и «безотлагательность эвакуации мирных жителей, прежде всего из Мариуполя».
Турция намерена продолжить содействовать установлению мира в регионе, заявили в ведомстве.
Ранее 2 мая российские военные сообщили, что за два дня, 30 апреля и 1 мая, с территории блокированного металлургического комбината «Азовсталь» были эвакуированы более 120 человек, большая часть пожелала перебраться на подконтрольную Украине территорию. Накануне украинский президент Владимир Зеленский рассказал об эвакуации около сотни человек с предприятия, которых перевезли в Запорожскую область. В российском Минобороны, в свою очередь, говорили, что были эвакуированы 80 человек.
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Киев добивается эвакуации всех находящихся на территории «Азовстали» в подконтрольные ему регионы, чтобы скрыть наличие среди украинских военных наемников.
21 апреля Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что Мариуполь взят, а территория завода «Азовсталь» «с находящимися остатками националистов и иностранных наемников» блокирована. Чтобы завершить зачистку в «Азовстали», потребуется около трех-четырех дней, рапортовал он. Однако Путин приказал отменить штурм завода, призвав подумать «о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров» и «не лезть в эти катакомбы».
26 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи с Путиным в Москве предложил привлечь к эвакуации мирных жителей с «Азовстали» Международный комитет Красного Креста (МККК), тот согласился. После этого в Управлении ООН по гуманитарным вопросам создали специальную команду.