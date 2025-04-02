США сняли санкции с жены Бориса Ротенберга
Карину Ротенберг, супругу Бориса Ротенберга, исключили из американского санкционного списка SDN, следует из сообщения на сайте Минфина США.
Борис Ротенберг — вице-президент Федерации дзюдо России, владелец футбольного клуба «Сочи» и брат Аркадия Ротенберга. Карина Ротенберг (девичья фамилия Гапчук, родилась в Санкт-Петербурге) — глава Федерации конного спорта Москвы с 2011 года. Замужем за Ротенбергом она с 2009-го.
При этом против России были введены ряд новых санкций, под них попали несколько граждан и компаний. В список SDN внесены Юрий Беляков, Вячеслав Виданов, а также ООО «Эдисон», «Колибри групп» и «Скай Фрейм» и балкер под флагом России AM Theseus.
2 апреля суд ЕС отменил очередное продление санкций против бизнесмена Дмитрия Пумпянского, его супруги Галины и сына Александра.
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