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Политика ,  
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США сняли санкции с жены Бориса Ротенберга

Борис Ротенберг с женой Кариной&nbsp;
Борис Ротенберг с женой Кариной  (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Карину Ротенберг, супругу Бориса Ротенберга, исключили из американского санкционного списка SDN, следует из сообщения на сайте Минфина США.

Борис Ротенберг — вице-президент Федерации дзюдо России, владелец футбольного клуба «Сочи» и брат Аркадия Ротенберга. Карина Ротенберг (девичья фамилия Гапчук, родилась в Санкт-Петербурге) — глава Федерации конного спорта Москвы с 2011 года. Замужем за Ротенбергом она с 2009-го.

При этом против России были введены ряд новых санкций, под них попали несколько граждан и компаний. В список SDN внесены Юрий Беляков, Вячеслав Виданов, а также ООО «Эдисон», «Колибри групп» и «Скай Фрейм» и балкер под флагом России AM Theseus.

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Фото:Michele Tantuss i /Getty Images

2 апреля суд ЕС отменил очередное продление санкций против бизнесмена Дмитрия Пумпянского, его супруги Галины и сына Александра. 

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