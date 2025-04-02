Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии

В конце марта лидера «Национального объединения» приговорили к четырем годам лишения свободы и запретили участвовать в выборах в течение пяти лет. По мнению Ле Пен, в ходе процесса «верховенство закона полностью нарушено»

Марин Ле Пен (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Лидер ультраправого «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен назвала бумерангом реакцию Москвы на приговор парижского суда в ее отношении. Об этом политик заявила в интервью Le Parisien.

Так она ответила на вопрос о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, назвавшего приговор «попранием демократических норм». Журналист газеты уточнил, что Москва одной из первых отреагировала на вердикт суда.

Корреспондент спросил, является ли реакция Кремля подтверждением связей Ле Пен с Россией. Лидер «Национального объединения» отвергла это предположение.

«Поставьте себя на место Кремля, которому преподают уроки демократии утром, днем и вечером. Теперь они сказали: «Мы вернем им этот урок бумерангом». Для Кремля это, очевидно, способ поставить Макрона в затруднительное положение», — сказала Ле Пен.

По мнению политика, аналогичный «урок» Париж может преподать Турции в связи с задержанием оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В таком случае, уверена Ле Пен, турецкая сторона посмотрит на Францию «с улыбкой».

Франция должна играть определенную роль в мире, подчеркнула Ле Пен.

«Когда она дискредитирует себя до такой степени, что лидеру оппозиции, фавориту в опросах не позволяют баллотироваться, весь мир задается вопросом, что же происходит во Франции», — отметила она.

В конце марта Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента признали виновными в хищении средств Европейского союза. Суд установил, что партия создала схему, с помощью которой на протяжении нескольких лет незаконно использовались средства, выделяемые на оплату работы помощников.

Прокуратура потребовала для Ле Пен лишения права баллотироваться в президенты на пять лет, а также тюремного заключения на два года с возможным смягчением наказания и штрафом в размере €300 тыс. В тюрьму Ле Пен не сядет: два года она проведет с электронным браслетом, еще к двум ее приговорили условно.

Ле Пен осудила приговор в отношении себя и заявила, что «верховенство закона полностью нарушено». Политик назвала решение суда «политическим» и заверила, что не уйдет «ни в коем случае» из политической жизни и не позволит себя таким образом устранить.

2 апреля прокуратура Парижа начала новое расследование против главы «Национального объединения» в связи с угрозами судьям.