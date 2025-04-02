 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии

В конце марта лидера «Национального объединения» приговорили к четырем годам лишения свободы и запретили участвовать в выборах в течение пяти лет. По мнению Ле Пен, в ходе процесса «верховенство закона полностью нарушено»
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Лидер ультраправого «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен назвала бумерангом реакцию Москвы на приговор парижского суда в ее отношении. Об этом политик заявила в интервью Le Parisien.

Так она ответила на вопрос о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, назвавшего приговор «попранием демократических норм». Журналист газеты уточнил, что Москва одной из первых отреагировала на вердикт суда.

Корреспондент спросил, является ли реакция Кремля подтверждением связей Ле Пен с Россией. Лидер «Национального объединения» отвергла это предположение.

«Поставьте себя на место Кремля, которому преподают уроки демократии утром, днем и вечером. Теперь они сказали: «Мы вернем им этот урок бумерангом». Для Кремля это, очевидно, способ поставить Макрона в затруднительное положение», — сказала Ле Пен.

По мнению политика, аналогичный «урок» Париж может преподать Турции в связи с задержанием оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В таком случае, уверена Ле Пен, турецкая сторона посмотрит на Францию «с улыбкой».

Франция должна играть определенную роль в мире, подчеркнула Ле Пен.

«Когда она дискредитирует себя до такой степени, что лидеру оппозиции, фавориту в опросах не позволяют баллотироваться, весь мир задается вопросом, что же происходит во Франции», — отметила она.

Во Франции начали новое расследование против Ле Пен из-за угроз судьям
Политика
Марин Ле Пен

В конце марта Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента признали виновными в хищении средств Европейского союза. Суд установил, что партия создала схему, с помощью которой на протяжении нескольких лет незаконно использовались средства, выделяемые на оплату работы помощников.

Прокуратура потребовала для Ле Пен лишения права баллотироваться в президенты на пять лет, а также тюремного заключения на два года с возможным смягчением наказания и штрафом в размере €300 тыс. В тюрьму Ле Пен не сядет: два года она проведет с электронным браслетом, еще к двум ее приговорили условно.

Ле Пен осудила приговор в отношении себя и заявила, что «верховенство закона полностью нарушено». Политик назвала решение суда «политическим» и заверила, что не уйдет «ни в коем случае» из политической жизни и не позволит себя таким образом устранить.

2 апреля прокуратура Парижа начала новое расследование против главы «Национального объединения» в связи с угрозами судьям.

Читайте РБК в Telegram.

Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня

Умер актер Вэл Килмер. Главные роли в его карьере

CNN: глава РФПИ Дмитриев встретится в Вашингтоне с Уиткоффом

Оценка стоимости российских компаний выросла второй год подряд

В США демократ 25 часов выступал в сенате с критикой Трампа

Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке

Сколько новых миллиардеров появилось в России

Какую выручку получили топ-10 российских букмейкеров по итогам 2024 года

Овечкин побил новый рекорд и сократил отставание от Гретцки до трех голов.

Какие страны могут сильнее пострадать от пошлин США. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Беспалько
Марин Ле Пен Франция Россия
Материалы по теме
Марин Ле Пен исключила уход из политики после приговора
Политика
Во Франции начали новое расследование против Ле Пен из-за угроз судьям
Политика
The Economist назвал лучший вариант для партии Ле Пен после приговора
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 91,96 (-0,46) Инвестиции, 01 апр, 23:03 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 84,87 (-0,63) Инвестиции, 01 апр, 23:03
Нет сделок, теряем маржу: главные ошибки российских девелоперов в ОАЭPro, 14:35
Две федерации гребли выступили против реки с крокодилами на ОлимпиадеСпорт, 14:31
Москвичей предупредили о снеге более 10 см в конце первой недели апреляОбщество, 14:30
Умерла актриса Наталья НазароваОбщество, 14:23
Путин затребовал доклад о борьбе с телефонными и интернет-мошенникамиПолитика, 14:16
Бизнес нанимает все больше иностранных сотрудников. Как сдать отчетностьPro, 14:12
Песков заявил об открытости Путина к переговорам о миреПолитика, 14:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин определил сроки компенсаций жителям Курской области за жильеПолитика, 14:09
Госдума приняла закон о лишении свободы за несообщение о диверсииОбщество, 14:08
Генпрокуратура предложила ужесточить контроль за риелторамиНедвижимость, 14:07
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура КитаяРБК и ВТБ, 14:03
В ожидании Трампа. Эксперты о перспективах биткоина на фоне пошлин в СШАКрипто, 14:02
Как ПСБ развивает цифровую платежную среду для населенияПресс-релиз, 14:00
Когда ребенок — глава семьи: что не так с современным «культом детства»Pro, 13:58