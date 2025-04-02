Во Франции начали новое расследование против Ле Пен из-за угроз судьям

Прокуратура Парижа начала новое расследование против главы фракции ультраправой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен в связи с угрозами судьям, сообщает французский телеканал BFM.

Согласно пресс-релизу, расследование ведет Национальный центр по борьбе с ненавистью в Интернете. Как заявила прокурор Парижа Лора Бекко, свобода слова, в том числе и в Сети не должна угрожать людям.

Она также напомнила, какое наказание может следовать в случае разглашения личной информации или угроз убийства в адрес госслужащих. Речь идет об угрозах судьям, которые выносили приговор Ле Пен по делу о хищениях средств Европарламента.

Ранее, 31 марта, Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы. Два из которых она проведет под домашним арестом с ношением электронного браслета, а еще два — условно. Кроме того, она также не сможет участвовать в выборах в течение пяти лет. Следующие президентские выборы в стране состоятся в 2027 году.

Сама Ле Пен отрицала свою причастность к коррупционной схеме и обвиняла прокуроров в том, что они добиваются ее «политической смерти», требуя немедленного исполнения приговора.