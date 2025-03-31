Марин Ле Пен исключила уход из политики после приговора

Лидер «Национального объединения» назвала решение суда, запретившего ей баллотироваться на выборах в течение пяти лет, «политическим» и заявила, что «верховенство закона полностью нарушено»

Марин Ле Пен (Фото: Thomas Samson / Reuters)

Лидер крайне правого «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен осудила приговор в отношении себя, заявив, что «верховенство закона полностью нарушено». Об этом она сказала в эфире TF1.

Политик назвала решение суда «политическим» и заверила, что не уйдет «ни в коем случае» из политической жизни и не позволит себя таким образом устранить.

Ле Пен выразила сожаление, что «миллионы французов будут лишены кандидата, который сегодня считается фаворитом на президентских выборах». Согласно опросу Ifop для Le JDD, на выборах президента Франции 2027 года она лидировала бы, получив от 34 до 37% голосов.

«Это должно объективно возмутить всех, кто привержен демократии и верховенству закона», — убеждена лидер «Национального объединения» (цитата по BFMTV). Политик назвала 29-летнего Жордана Барделла, формального лидера партии и вероятного нового претендента на участие в выборах, «огромным активом», но выразила надежду, что «не придется использовать этот актив раньше, чем необходимо».

«Я собираюсь подать апелляцию, потому что я невиновна», — заявила Ле Пен.

31 марта суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы по делу о злоупотреблении средствами ЕС, из них два года — условно, еще два — с ношением электронного браслета. Ей также запрещено баллотироваться на выборах в течение пяти лет. Таким образом, она не сможет участвовать в президентских выборах в 2027 году.

Издание The Economist назвало Барделла лучшим вариантом для партии Ле Пен после запрета ей выдвигать свою кандидатуру. Однако там признают, что он готовился стать премьер-министром в случае избрания Ле Пен, но не президентом.